Con Milei y sin Bukele: Los presidentes que vendrán a Chile por el cambio de mando de Kast - Chilevisión

Hasta el momento doce jefes de Estado han confirmado su asistencia la ceremonia del próximo 11 de marzo. Por otra parte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quedó descartado del listado.

A menos de dos semanas para el cambio de mando en Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la asistencia de los primeros presidentes y políticos que confirmaron su asistencia para el próximo 11 de marzo.

La ceremonia se llevará a cabo en el Congreso Nacional de Valparaíso y tradicionalmente la actividad cuenta con la presencia de autoridades nacionales, delegaciones internacionales, jefes de Estado y representantes extranjeros.

Cancillería informó que hasta ahora doce jefes de Estado han confirmado su asistencia al cambio de mando.

Por otra parte, quedó descartada la presencia de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, mientras que Estados Unidos todavía no confirma al representante.

Presidentes y políticos que estarán en el cambio de mando

Rey Felipe VI de España

Javier Milei, presidente de Argentina

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia

Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica

Daniel Noboa, presidente de Ecuador

Nasry Asfura, presidente de Honduras

Tamás Sulyok, presidente de Hungría

José Raúl Mulino, presidente de Panamá

Santiago Peña, presidente de Paraguay

Luis Abinader, presidente de República Dominicana

Yamandú Orsi, presidente de Uruguay

Alix Fils-Aimé, primer ministro de Haití

Otros representantes y políticos que estarán han confirmado su presencia en el cambio de mando son el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas; los vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa y el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue.

También estarán el vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani; y la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera.