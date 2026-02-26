“Ahí ya perdemos control”: Alcaldesa Ripamonti se sincera sobre la entrega de la gaviota de platino a Mon Laferte - Chilevisión

Además, la autoridad comunal confesó que declararla hija ilustre de la comuna en donde nació era una deuda que tenía el municipio.

A horas de que comience la cuarta jornada del Festival de Viña del Mar 2026, la alcaldesa Macarena Ripamonti se sinceró sobre la posibilidad de que Mon Laferte reciba la gaviota de platino.

Además, los fanáticos esperan que se le reconozca como hija ilustre de la comuna en donde nació, convirtiéndose así en la sexta artista en la historia del certamen viñamarino en recibir el galardón de platino.

¿Mon Laferte recibirá la gaviota de platino?

"El hecho de ser hija ilustre es una deuda que tiene la ciudad de Viña del Mar. Esta fue una ocasión perfecta y muchos concejales lo habían solicitado; la misma ciudadanía mandó una carta en alguna oportunidad para solicitarlo. Me lo representaron muchos vecinos", comentó la edil en conversación con Radio ADN.

En esa misma línea, agregó: "Justo se dio la oportunidad de que viene al festival; creo que es un momento icónico para poder celebrarla porque nos representa y lleva Viña del Mar a todo el mundo y eso es una belleza".

En cuanto a los rumores que señalan que Mon recibirá la gaviota de platino, la alcaldesa dejó en claro que "ahí ya perdemos control. El monstruo es el que decide; yo creo que ella cumple todos los requisitos y que no hay que modificar nada a propósito".

Esto, luego de que se asegurara en algunos portales que la autoridad comunal había modificado el decreto durante las últimas horas para que la cantante pudiese ser reconocida con la gaviota.

"Hay muchos artistas que se han presentado en estos días que cumplen todos los requisitos; ella estudió en Viña del Mar y a los 12 años formalizó su carrera profesional", cerró la alcaldesa Ripamonti, dejando la tarea en manos del público que estará presente en la Quinta Vergara este jueves 26 de febrero.