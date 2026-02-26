 “La echaron”: Fabrizio Copano reacciona en vivo al abrupto término de Asskha Sumatra en Viña 2026 - Chilevisión
26/02/2026 17:17

“La echaron”: Fabrizio Copano reacciona en vivo al abrupto término de Asskha Sumatra en Viña 2026

En Somos Fabuloso, el comediante se mostró molesto respecto al polémico momento. Junto a Sergio Freire y Pedro Ruminot analizaron la cuarta noche de festival.

Publicado por CHV Noticias

Durante la cuarta jornada de Festival de Viña, Fabrizio Copano reaccionó en vivo a la noche más polémica de la semana: El abrupto término de rutina de Asskha Sumatra.

En el programa Hablemos de Viña del canal de Youtube Somos Fabuloso, el comediante se sorprendió al comentar el episodio. Junto a Sergio Freire y Pedro Ruminot analizaron el comentado momento.

"Estoy preocupado, se vio un corte muy mal hecho. Subieron al escenario Karen con Araneda de manera destemplada. Fue raro", comenzó Copano. 

Cuando sus colegas se sumaron para opinar y apoyar al comediante, los animadores del festival le entregaron la gaviota de plata y de oro a Asskha Sumatra

"Efectivamente la cortaron y le dieron las dos gaviotas altiro. Se las merece", agregaron Freire y Ruminot.

En ese instante, Copano por su lado reaccionó molesto: "¡No, mandaron a pausa, no hubo bis! Le dieron las dos rápido y la echaron". 

"Muy mal manejo", criticó Ruminot. "Escandaloso", tildó Copano tras llevarse sus manos a la cabeza. Y "una falta de respeto", comentó Freire. 

Revisa la reacción en vivo acá

