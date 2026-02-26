 “Se estaba yendo...”: Álvaro Salas reveló por qué cortaron el show de Asskha Sumatra en Viña 2026 - Chilevisión
Minuto a minuto
EXCLUSIVO | Video muestra el momento exacto en que reos disfrazados de gendarmes salen de la ex Penitenciaría Disfrazados de gendarmes y por puerta principal: Así fue la fuga de dos reos desde la ex Penitenciaría Tras fuga de reos: Gendarmería remueve a director regional y otros tres altos cargos de penitenciaria Delincuentes robaron vehículo y teléfono a conductor de aplicación en La Florida: Se hicieron pasar por pasajeros Gyvens Laguerre y su exsuegro a la cárcel: Tribunal decretó prisión preventiva
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
26/02/2026 10:19

“Se estaba yendo...”: Álvaro Salas reveló por qué cortaron el show de Asskha Sumatra en Viña 2026

El humorista confirmó que había sido un corte pactado por la organización del certamen viñamarino y reveló las razones detrás.

Publicado por CHV Noticias

Durante la madrugada de este miércoles, Álvaro Salas reveló las razones por las cuales la organización del Festival de Viña 2026 decidió cortar el show de Asskha Sumatra abruptamente.

La primera transformista en subirse a la Quinta Vergara conquistó al monstruo, pero su rutina fue cortada sin previo aviso a los 50 minutos y en medio de un chiste, lo que generó que las pifias no cesaran en contra de los animadores del certamen, dado que también le apagaron el micrófono.

¿Por qué cortaron el show de Asskha Sumatra?

"De manera extraoficial, la cortaron porque se salió totalmente del libreto, se estaba yendo un poquito al chancho", reveló Álvaro Salas en el podcast "Somos Fabuloso". 

En esa misma línea, agregó: "Pero tenía al público bien ganado; yo creo que ella se sintió muy en confianza, muy relajada, y después se le olvidó que estaba en la Quinta Vergara y pensó que estaba en un bar, en una reunión de amigos".

Finalmente, tras ser consultado sobre su opinión acerca del tipo de rutina de humor de Asskha, Salas comentó: "Los primeros 10-15 minutos fueron muy buenos; después se fue desordenando bastante, aunque ella dijo en un momento 'estoy perdida', pero después volvió. Yo pensé que era parte de la rutina, pero se perdió de verdad".

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Tienes entre 18 y 25 años? Consulta con tu RUT si recibes el subsidio al empleo joven todos los meses

Lo último

Lo más visto

Figura no recibió ningún voto: Así quedó la tabla de los candidatos a Rey y Reina de Viña 2026

Este miércoles la prensa votó por sus candidatos favoritos. Revisa acá quiénes tuvieron más chances de llevarse la corona y quiénes estuvieron muy lejos.

25/02/2026

Reyes de Viña 2026: Revelan el millonario precio de la corona y los anillos de los ganadores

Skar Labra y Matteo Bocelli fueron escogidos como los nuevos reyes del Festival de Viña del Mar, ambos con una victoria indiscutida para llegar a la corona.

25/02/2026

“Hasta que me vaya...”: Pincoya se desahogó por repetida crítica de compañeros en Gran Hermano Argentina

Jennifer Galvarini, mejor conocida como Pincoya, realizó un sorpresivo descargo en el confesionario de Gran Hermano Argentina por una situación que le colmó la paciencia.

25/02/2026

¡Arrasó! Skar Labra es elegida como nueva Reina del Festival de Viña 2026 en aplastante triunfo

Luego de una reñida competencia que tuvo una etapa de votación popular y otra de la prensa acreditada, se eligió a la nueva soberana de la Cuidad Jardín.

25/02/2026