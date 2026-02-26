“Se estaba yendo...”: Álvaro Salas reveló por qué cortaron el show de Asskha Sumatra en Viña 2026 - Chilevisión

El humorista confirmó que había sido un corte pactado por la organización del certamen viñamarino y reveló las razones detrás.

Durante la madrugada de este miércoles, Álvaro Salas reveló las razones por las cuales la organización del Festival de Viña 2026 decidió cortar el show de Asskha Sumatra abruptamente.

La primera transformista en subirse a la Quinta Vergara conquistó al monstruo, pero su rutina fue cortada sin previo aviso a los 50 minutos y en medio de un chiste, lo que generó que las pifias no cesaran en contra de los animadores del certamen, dado que también le apagaron el micrófono.

¿Por qué cortaron el show de Asskha Sumatra?

"De manera extraoficial, la cortaron porque se salió totalmente del libreto, se estaba yendo un poquito al chancho", reveló Álvaro Salas en el podcast "Somos Fabuloso".

En esa misma línea, agregó: "Pero tenía al público bien ganado; yo creo que ella se sintió muy en confianza, muy relajada, y después se le olvidó que estaba en la Quinta Vergara y pensó que estaba en un bar, en una reunión de amigos".

Finalmente, tras ser consultado sobre su opinión acerca del tipo de rutina de humor de Asskha, Salas comentó: "Los primeros 10-15 minutos fueron muy buenos; después se fue desordenando bastante, aunque ella dijo en un momento 'estoy perdida', pero después volvió. Yo pensé que era parte de la rutina, pero se perdió de verdad".