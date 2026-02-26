Enel advierte: 10 comunas sufrirán cortes de luz el viernes 27 en la Región Metropolitana - Chilevisión

Estas interrupciones de energía —programadas por la empresa— tienen la finalidad de mejorar la calidad del servicio en la capital.

ENEL, compañía a cargo del suministro eléctrico en la zona central, advirtió las 10 comunas de la Región Metropolitana que sufrirán cortes de luz la jornada de viernes 27 de febrero.

Estas interrupciones de energía —programadas por la empresa— tienen la finalidad de mejorar la calidad del servicio en la capital.

En lo que respecta al viernes 27 de febrero, último día hábil del mes, los cortes se registrarán en sectores de Independencia, Las Condes, Santiago, Estación Central, San Joaquín, Macul, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, La Cisterna y La Florida.

Independencia: Viernes 27 de febrero, entre las 09:00 y las 14:00 horas.

Las Condes: Viernes 27 de febrero, entre las 11:30 y las 12:30 horas.

Las Condes: Viernes 27 de febrero, entre las 09:00 y las 14:00 horas.

Las Condes: Viernes 27 de febrero, entre las 09:30 y las 10:30 horas.

Las Condes: Viernes 27 de febrero, entre las 11:00 y las 17:00 horas.

Las Condes: Viernes 27 de febrero, entre las 14:00 y las 15:00 horas.

Santiago: Viernes 27 de febrero, entre las 09:00 y las 12:00 horas.

Santiago: Viernes 27 de febrero, entre las 10:30 y las 16:30 horas.

Santiago: Viernes 27 de febrero, entre las 10:30 y las 16:30 horas.

Estación Central: Viernes 27 de febrero, entre las 11:00 y las 17:00 horas.

San Joaquín: Viernes 27 de febrero, entre las 10:00 y las 17:00 horas.

Macul: Viernes 27 de febrero, entre las 10:00 y las 17:00 horas.

San Miguel: Viernes 27 de febrero, entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Pedro Aguirre Cerda: Viernes 27 de febrero, entre las 09:00 y las 15:00 horas.

La Cisterna: Viernes 27 de febrero, entre las 11:00 y las 17:00 horas.

La Cisterna: Viernes 27 de febrero, entre las 10:00 y las 17:00 horas.

La Florida: Viernes 27 de febrero, entre las 10:00 y las 16:00 horas.