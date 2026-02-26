 “¡Ni siquiera la dejaron despedirse!”: Naya Fácil arremetió contra Viña 2026 tras corte de rutina de Asskha Sumatra - Chilevisión
26/02/2026 12:32

“¡Ni siquiera la dejaron despedirse!”: Naya Fácil arremetió contra Viña 2026 tras corte de rutina de Asskha Sumatra

La influencer también agradeció que la humorista la mencionara durante su rutina.

Publicado por CHV Noticias

Naya Fácil arremetió contra la organización del Festival de Viña 2026 este jueves y expresó su malestar por el abrupto corte a la rutina de humor de Asskha Sumatra.

La influencer también agradeció públicamente a la comediante por haberla mencionado durante su show y prometió ir a verla en vivo a alguna de sus funciones.

¿Qué dijo Naya Fácil?

A través de las historias en su cuenta de Instagram, Naya sentenció: "Nosotros estamos enojadísimos porque censuraron a la Asskha. ¿Por qué?¿Por qué hacen eso? Chiquillos, ¡ni siquiera la dejaron despedirse!".

En esa misma línea, agregó: "Por lo menos decirle: 'Ya, la rutina se corta hasta acá', pero no la dejaron agradecer por sus gaviotas".

Naya se mostró agradecida por la mención que Asskha hizo durante su show, donde esta última destacó la ayuda que la influencer brindó por los incendios forestales en el sur de Chile, lo que generó una ovación del público en la Quinta Vergara.

"Quedamos con ganas de más, así que ojalá se llene de eventos y vamos a verla para ver la rutina completa", comentó.

Finalmente, la influencer se hizo presente en el perfil de Instagram de Sumatra, donde comentó: "Muchas gracias por haberme mencionado, me reí mucho con tu rutina, jajaja, ¡me reí a carcajadas!".

Revisa las publicaciones de Instagram:

Publicidad

