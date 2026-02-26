Campaña contra la Influenza 2026: Cuándo empieza y quiénes deben vacunarse - Chilevisión

Revisa a continuación si eres parte de los grupos de riesgo que podrán acceder a la vacuna de la influenza de forma gratuita a contar de este domingo.
El Ministerio de Salud dio a conocer los detalles sobre la Campaña de Vacunación e Inmunización contra la Influenza y COVID-19 para este 2026.
Con la meta de vacunación al 85% del país, ambas dosis se pueden ser administradas al mismo tiempo, con el fin de preparar a la población antes de la llegada de las enfermedad de invierno altamente contagiosas.
Desde la institución sanitaria indicaron que a contar de este domingo 1 de marzo se dará inicio a la Campaña de Vacunación contra la Influenza y COVID-19.
Para acceder a estas de forma gratuita solo debes ser parte de los grupos prioritarios y presentarte con tu carnet de identidad a un centro asistencial.
A continuación te dejamos el detalle de los grupos de riesgo que deben priorizar la campaña esta enfermedad:
Gestantes, en cualquier etapa del embarazo.
Lactantes y escolares, desde los 6 meses y hasta 5º año básico.
Familiares de lactantes prematuros de <37 semanas.
Familiares de lactantes inmunosuprimidos menores de 6 meses.
Trabajadores de la educación preescolar y escolar hasta 8º año básico.
Trabajadores de avícolas, ganaderas y criaderos de cerdos.
Cuidadores de adultos mayores y funcionarios de los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam).
