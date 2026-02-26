 Campaña contra la Influenza 2026: Cuándo empieza y quiénes deben vacunarse - Chilevisión
26/02/2026 13:27

Campaña contra la Influenza 2026: Cuándo empieza y quiénes deben vacunarse

Revisa a continuación si eres parte de los grupos de riesgo que podrán acceder a la vacuna de la influenza de forma gratuita a contar de este domingo.

Publicado por Josefina Vera

El Ministerio de Salud dio a conocer los detalles sobre la Campaña de Vacunación e Inmunización contra la Influenza y COVID-19 para este 2026.

Con la meta de vacunación al 85% del país, ambas dosis se pueden ser administradas al mismo tiempo, con el fin de preparar a la población antes de la llegada de las enfermedad de invierno altamente contagiosas.

Cuándo comienza la Campaña contra la Influenza 2026

Desde la institución sanitaria indicaron que a contar de este domingo 1 de marzo se dará inicio a la Campaña de Vacunación contra la Influenza y COVID-19.

Para acceder a estas de forma gratuita solo debes ser parte de los grupos prioritarios y presentarte con tu carnet de identidad a un centro asistencial.

Quiénes deben vacunarse contra la influenza

A continuación te dejamos el detalle de los grupos de riesgo que deben priorizar la campaña esta enfermedad:

  • Personal de la salud.
  • Personas de 60 años o más.

  •  Gestantes, en cualquier etapa del embarazo.

  • Lactantes y escolares, desde los 6 meses y hasta 5º año básico.

  • Familiares de lactantes prematuros de <37 semanas.

  • Familiares de lactantes inmunosuprimidos menores de 6 meses.

  • Trabajadores de la educación preescolar y escolar hasta 8º año básico.

  • Trabajadores de avícolas, ganaderas y criaderos de cerdos.

  • Cuidadores de adultos mayores y funcionarios de los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam).

  • Pacientes crónicos entre 11 y 59 años que sufran enfermedades pulmonares crónicas, neurológicas, cardiopatías, renal crónica, hepática crónica, metabólicas, hipertensión arterial en tratamiento farmacológico, obesidad, enfermedades mentales graves, autoinmunes, cáncer en tratamiento con radioterapia, quimioterapia y terapias hormonales o medidas paliativas de cualquier tipo, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas.

