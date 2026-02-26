 Tras fuga de reos: Gendarmería remueve a director regional y otros tres altos cargos de penitenciaria - Chilevisión
Minuto a minuto
Disfrazados de gendarmes y por puerta principal: Así fue la fuga de dos reos desde la ex Penitenciaría Tras fuga de reos: Gendarmería remueve a director regional y otros tres altos cargos de penitenciaria Delincuentes robaron vehículo y teléfono a conductor de aplicación en La Florida: Se hicieron pasar por pasajeros Gyvens Laguerre y su exsuegro a la cárcel: Tribunal decretó prisión preventiva Un condenado a cadena perpetua: Quiénes son los reos fugados de la ex Penitenciaría de Santiago
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
26/02/2026 10:00

Tras fuga de reos: Gendarmería remueve a director regional y otros tres altos cargos de penitenciaria

La medida disciplinaria llegó luego de que dos internos de alta peligrosidad salieran por la puerta de la cárcel disfrazados de gendarmes.

Publicado por Josefina Vera

Este jueves, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, dio a conocer la remoción de cuatro altos cargos de la institución tras la fuga de dos reos desde la ex Penitenciaria de Santiago.

En concreto, se retiró de sus funciones al director regional metropolitano, el coronel Héctor Labrín, además del alcaide, el jefe operativo y el jefe de régimen interno del CDP Santiago Sur.

Declaraciones de autoridades tras fuga de reos

Rubén Pérez catalogó este caso como "una fuga sin precedentes en los últimos 30 años", explicando que los internos "contaron con colaboración, cuyo origen habrá que determinar".

"Resulta altamente preocupante que estemos frente a esta evasión de características inéditas en la historia penitenciaria reciente… Se trata de un hecho gravísimo que nos compromete como institución, pero también nos tiene que hacer reaccionar respecto de cuáles son las acciones que vamos a adoptar de inmediato", añadió.

Con relación a cómo se originó la fuga, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz expresó que "no hay un problema ni de infraestructura, ni de personal. La dotación es suficiente para ejercer el control efectivo de la población penal en este lugar".

En este sentido, detalló que en las cámaras de seguridad "claramente se observa la preparación y los preparativos de estas personas para poder luego evadirse, lo que demuestra un grado de coordinación y preparación que es inaudito. Y luego, también tuve la oportunidad de ver cómo salían por delante de la Penitenciaría".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Cambio de hora 2026: Cuándo empieza el horario de invierno y qué hacer con tu reloj

Lo último

Lo más visto

Figura no recibió ningún voto: Así quedó la tabla de los candidatos a Rey y Reina de Viña 2026

Este miércoles la prensa votó por sus candidatos favoritos. Revisa acá quiénes tuvieron más chances de llevarse la corona y quiénes estuvieron muy lejos.

25/02/2026

Reyes de Viña 2026: Revelan el millonario precio de la corona y los anillos de los ganadores

Skar Labra y Matteo Bocelli fueron escogidos como los nuevos reyes del Festival de Viña del Mar, ambos con una victoria indiscutida para llegar a la corona.

25/02/2026

“Hasta que me vaya...”: Pincoya se desahogó por repetida crítica de compañeros en Gran Hermano Argentina

Jennifer Galvarini, mejor conocida como Pincoya, realizó un sorpresivo descargo en el confesionario de Gran Hermano Argentina por una situación que le colmó la paciencia.

25/02/2026

¡Arrasó! Skar Labra es elegida como nueva Reina del Festival de Viña 2026 en aplastante triunfo

Luego de una reñida competencia que tuvo una etapa de votación popular y otra de la prensa acreditada, se eligió a la nueva soberana de la Cuidad Jardín.

25/02/2026