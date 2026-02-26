Tras fuga de reos: Gendarmería remueve a director regional y otros tres altos cargos de penitenciaria - Chilevisión

La medida disciplinaria llegó luego de que dos internos de alta peligrosidad salieran por la puerta de la cárcel disfrazados de gendarmes.

Este jueves, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, dio a conocer la remoción de cuatro altos cargos de la institución tras la fuga de dos reos desde la ex Penitenciaria de Santiago.

En concreto, se retiró de sus funciones al director regional metropolitano, el coronel Héctor Labrín, además del alcaide, el jefe operativo y el jefe de régimen interno del CDP Santiago Sur.

Declaraciones de autoridades tras fuga de reos

Rubén Pérez catalogó este caso como "una fuga sin precedentes en los últimos 30 años", explicando que los internos "contaron con colaboración, cuyo origen habrá que determinar".

"Resulta altamente preocupante que estemos frente a esta evasión de características inéditas en la historia penitenciaria reciente… Se trata de un hecho gravísimo que nos compromete como institución, pero también nos tiene que hacer reaccionar respecto de cuáles son las acciones que vamos a adoptar de inmediato", añadió.

Con relación a cómo se originó la fuga, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz expresó que "no hay un problema ni de infraestructura, ni de personal. La dotación es suficiente para ejercer el control efectivo de la población penal en este lugar".

En este sentido, detalló que en las cámaras de seguridad "claramente se observa la preparación y los preparativos de estas personas para poder luego evadirse, lo que demuestra un grado de coordinación y preparación que es inaudito. Y luego, también tuve la oportunidad de ver cómo salían por delante de la Penitenciaría".