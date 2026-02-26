 Delincuentes robaron vehículo y teléfono a conductor de aplicación en La Florida: Se hicieron pasar por pasajeros - Chilevisión
26/02/2026 09:30

Delincuentes robaron vehículo y teléfono a conductor de aplicación en La Florida: Se hicieron pasar por pasajeros

La denuncia de la víctima fue clave para geolocalizar el teléfono mediante GPS. Hay dos personas detenidas.

Publicado por CHV Noticias

Durante la madrugada de este miércoles se efectuó la detención de dos personas a quienes se les acusa de haber cometido robo con intimidación contra un conductor de aplicación.

Los hechos ocurrieron en la comuna de La Florida, cuando los antisociales solicitaron un viaje a través de una aplicación de transportes e intimidaron al conductor con un arma de fuego.

Los antecedentes de la detención

Según señaló Radio Biobio, los delincuentes lograron sustraer su vehículo y también otros artículos personales que se encontraban dentro, como un teléfono celular.

El robo de este último artículo resultó clave para poder efectuar las detenciones, dado que Carabineros pudo geolocalizar a los presuntos involucrados en la comuna de Puente Alto.

En el lugar donde se encontró a los detenidos, se incautaron una serie de elementos vinculados al delito en cuestión, como municiones, un arma de fuego y el vehículo de la víctima.

Finalmente, los individuos cuentan con antecedentes penales y pasarán a control de detención y posterior formalización de cargos en las próximas horas.

