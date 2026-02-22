 Destrozaron instalaciones y se dieron a la fuga: Robo frustrado a Banco Estado deja millonarios daños - Chilevisión
22/02/2026 15:35

Destrozaron instalaciones y se dieron a la fuga: Robo frustrado a Banco Estado deja millonarios daños

Durante la madrugada de este domingo, un grupo de tres delincuentes ingresó a robar a una sucursal de Banco Estado ubicada en el Barrio Franklin. Tras forcejear las medidas de seguridad, intentan ingresar a la bóveda, lo cual generó una alarma a personal de Carabineros, quienes concurrieron hasta la calle San Diego. Al percatarse de la presencia policial y ver frustrado el robo, los sujetos comienzan a destruir la sucursal, ocasionando daños evaluados en cerca de $30 millones. Finalmente, se dieron a la fuga. 

