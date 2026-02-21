 Fatal noche en Puente Alto: Joven muere baleado y adolescente en riesgo vital por heridas cortopunzantes - Chilevisión
21/02/2026 09:27

Fatal noche en Puente Alto: Joven muere baleado y adolescente en riesgo vital por heridas cortopunzantes

La madrugada de este sábado se efectuó un homicidio consumado y un homicidio frustrado en la comuna de Puente Alto. El primer caso ocurrió en el sector de Bajos de Mena, en donde un joven de 18 años fue herido de bala por un grupo de sujetos, quienes lo siguieron hasta un local de comida rápida para volver a atacarlo hasta que falleció en el lugar. Por otro lado, un adolescente de 15 de años se mantiene en riesgo vital tras llegar al Hospital Sótero del Río con heridas de gravedad por un arma cortopunzante, en un contexto que todavía está siendo investigado.

