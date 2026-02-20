“Le hizo bien separarse...”: Los memes que ha dejado la Gala de Viña 2026 en redes sociales - Chilevisión

La gala de Viña 2026 ha dejado una serie de memes en las redes sociales, de internautas que comentan los looks que llevan los famosos.
La gala de Viña en su edición 2026 tiene un extensa lista de celebridades del mundo del espectáculo que caminarán esta noche por la alfombra roja.
Casi un centenar de famosos que van desde cantantes, rostros y estrellas de televisión estarán desfilando en el Sporting Club de la Ciudad Jardín.
Sin embargo, este evento no se ha salvado de las burlas y memes en redes sociales que los usuarios han compartido.
Los comentarios que más se repiten son en relación a los vestuarios que han lucido los famosos, en su mayoría haciendo referencia al color blanco que predominó en los primeros looks, como también a los trajes que llevan los varones a quienes calificaron de "aburridos".
#GalaViña2026 Los hombres todos los años en la Gala de Viña pic.twitter.com/WRze9jJS1G— La Zorra (@Chilean_Grinch) February 21, 2026
La verdad muy fome los vestidos y comentaristas, muy poco creativo usar el blanco y rebuscar el por que del color #GalaViña2026 pic.twitter.com/lwjKwXOPMS— Bri⁷ ⚡️ (@Winter94s_) February 21, 2026
Se ve divina la Kika Silva. Le hizo bien separarse #GalaViña2026— Clau (@clausilval) February 21, 2026
Basta con los vestidos blancos #GalaViña2026 pic.twitter.com/EMGGyF6Wad— Marie ❤️🔥 (@noteresuena) February 21, 2026
Como es posible que los hombres siempre no entregan nada, no hay propuesta ni innovación, hasta podrían cambiar el color del traje pero ni eso #galaviña2026 pic.twitter.com/vQ2sKDm1LR— ama sully (@featbooks) February 21, 2026
Resumen de gala:— Katy (@Katysoy_) February 21, 2026
Hombres: negro
Mujeres: blanco
Siento que estoy viendo una partida de ajedrez #GalaViña2026 #ViñadelMar pic.twitter.com/urTzOJrsxn
no sé si estoy vieja pero no estaría reconociendo a todos los que pasan por la alfombra, literal estoy: #GalaViña2026 pic.twitter.com/U6hz1Z9WmD— nils 🦋 (@bIuemonn) February 21, 2026