“Le hizo bien separarse...”: Los memes que ha dejado la Gala de Viña 2026 en redes sociales - Chilevisión

La gala de Viña 2026 ha dejado una serie de memes en las redes sociales, de internautas que comentan los looks que llevan los famosos.

La gala de Viña en su edición 2026 tiene un extensa lista de celebridades del mundo del espectáculo que caminarán esta noche por la alfombra roja.

Casi un centenar de famosos que van desde cantantes, rostros y estrellas de televisión estarán desfilando en el Sporting Club de la Ciudad Jardín.

Sin embargo, este evento no se ha salvado de las burlas y memes en redes sociales que los usuarios han compartido.

Los comentarios que más se repiten son en relación a los vestuarios que han lucido los famosos, en su mayoría haciendo referencia al color blanco que predominó en los primeros looks, como también a los trajes que llevan los varones a quienes calificaron de "aburridos".

#GalaViña2026 Los hombres todos los años en la Gala de Viña pic.twitter.com/WRze9jJS1G — La Zorra (@Chilean_Grinch) February 21, 2026

La verdad muy fome los vestidos y comentaristas, muy poco creativo usar el blanco y rebuscar el por que del color #GalaViña2026 pic.twitter.com/lwjKwXOPMS — Bri⁷ ⚡️ (@Winter94s_) February 21, 2026

Se ve divina la Kika Silva. Le hizo bien separarse #GalaViña2026 — Clau (@clausilval) February 21, 2026

Como es posible que los hombres siempre no entregan nada, no hay propuesta ni innovación, hasta podrían cambiar el color del traje pero ni eso #galaviña2026 pic.twitter.com/vQ2sKDm1LR — ama sully (@featbooks) February 21, 2026

Resumen de gala:

Hombres: negro

Mujeres: blanco

Siento que estoy viendo una partida de ajedrez #GalaViña2026 #ViñadelMar pic.twitter.com/urTzOJrsxn — Katy (@Katysoy_) February 21, 2026