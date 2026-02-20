 “Le hizo bien separarse...”: Los memes que ha dejado la Gala de Viña 2026 en redes sociales - Chilevisión
20/02/2026 23:03

“Le hizo bien separarse...”: Los memes que ha dejado la Gala de Viña 2026 en redes sociales

La gala de Viña 2026 ha dejado una serie de memes en las redes sociales, de internautas que comentan los looks que llevan los famosos.

Publicado por Lisette Pérez

La gala de Viña en su edición 2026 tiene un extensa lista de celebridades del mundo del espectáculo que caminarán esta noche por la alfombra roja.

Casi un centenar de famosos que van desde cantantes, rostros y estrellas de televisión estarán desfilando en el Sporting Club de la Ciudad Jardín.

Sin embargo, este evento no se ha salvado de las burlas y memes en redes sociales que los usuarios han compartido.

Los comentarios que más se repiten son en relación a los vestuarios que han lucido los famosos, en su mayoría haciendo referencia al color blanco que predominó en los primeros looks, como también a los trajes que llevan los varones a quienes calificaron de "aburridos".

Publicidad

