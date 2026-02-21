“Ahora sí que devoró”: Vesta Lugg convenció con inesperado look en la Gala de Viña 2026 - Chilevisión

La influencer deslumbró con un elegante conjunto de una marca internacional. También reveló especial dedicatoria a su padre.

Vesta Lugg sorprendió con su look este viernes en la Gala de Viña 2026. Deslumbró un elegante traje de la marca Yves Saint Laurent (YSL).

A través de una publicación de Instagram, la influencer le dedicó su paso por la alfombra roja a su padre Charles "Chuck" Fournier.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vesta Lugg (@vestalugg)

"Hoy me toca celebrarte a ti, Chuck. Elegí un traje YSL pensando en ti, porque te vi tantas veces usando uno, cuando llegabas a contarme historias y me enseñabas a escribir correos y hacer ecuaciones. En vez de capa, tenías corbata", expresó.

Esta noche de gala, Lugg encantó en redes sociales. "Mejor vestida", "mi favorita" y "que increíble se ve, finalmente" fueron algunos comentarios de los internautas que se repitieron.

Revisa acá algunas de las reacciones

ahora si q devoró la vesta lugg — Gaba (@bravo_gaba) February 21, 2026

La vesta se ve lo más elegante y rupturista que hay divina #GalaViña2026 — jordana (@yoyapaz) February 21, 2026 Conchalaloraaa ME ENCANTÓ la Vesta, me encanta el estilo "Le Smoking" iconico de Saint Laurent. Ademas que el peinado y los accesorios todo que ver, necesitaba algo asi después de ver tanto blanco mantel encaje #GalaViña2026 — Ceci (@ceci_fraes) February 21, 2026