“Ahora sí que devoró”: Vesta Lugg convenció con inesperado look en la Gala de Viña 2026 - Chilevisión

La influencer deslumbró con un elegante conjunto de una marca internacional. También reveló especial dedicatoria a su padre.
Vesta Lugg sorprendió con su look este viernes en la Gala de Viña 2026. Deslumbró un elegante traje de la marca Yves Saint Laurent (YSL).
A través de una publicación de Instagram, la influencer le dedicó su paso por la alfombra roja a su padre Charles "Chuck" Fournier.
"Hoy me toca celebrarte a ti, Chuck. Elegí un traje YSL pensando en ti, porque te vi tantas veces usando uno, cuando llegabas a contarme historias y me enseñabas a escribir correos y hacer ecuaciones. En vez de capa, tenías corbata", expresó.
Esta noche de gala, Lugg encantó en redes sociales. "Mejor vestida", "mi favorita" y "que increíble se ve, finalmente" fueron algunos comentarios de los internautas que se repitieron.
ahora si q devoró la vesta lugg— Gaba (@bravo_gaba) February 21, 2026
La vesta se ve lo más elegante y rupturista que hay divina #GalaViña2026— jordana (@yoyapaz) February 21, 2026
Conchalaloraaa ME ENCANTÓ la Vesta, me encanta el estilo "Le Smoking" iconico de Saint Laurent. Ademas que el peinado y los accesorios todo que ver, necesitaba algo asi después de ver tanto blanco mantel encaje #GalaViña2026— Ceci (@ceci_fraes) February 21, 2026
Convengamos que la Vesta se ve mejor que todas las galas anteriores #GalaViña2026— Manuel Andres Rodriguez Bravo (@manuRB_1) February 21, 2026
El de la Vesta debe ser su mejor look ever en la Gala, POR FIN— ᘛ⁐̤ᕐᐷ (@fangirlcntitulo) February 21, 2026
CHAO VESTA HOY ME PONGO DE PIE Y TE APLAUDO #GalaViña2026 pic.twitter.com/cLLFexq48O— Chio. 🐻❄️ (@L0velyhs) February 21, 2026