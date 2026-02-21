 “Ahora sí que devoró”: Vesta Lugg convenció con inesperado look en la Gala de Viña 2026 - Chilevisión
21/02/2026 00:46

“Ahora sí que devoró”: Vesta Lugg convenció con inesperado look en la Gala de Viña 2026

La influencer deslumbró con un elegante conjunto de una marca internacional. También reveló especial dedicatoria a su padre.

Publicado por CHV Noticias

Vesta Lugg sorprendió con su look este viernes en la Gala de Viña 2026. Deslumbró un elegante traje de la marca Yves Saint Laurent (YSL). 

A través de una publicación de Instagram, la influencer le dedicó su paso por la alfombra roja a su padre Charles "Chuck" Fournier. 

"Hoy me toca celebrarte a ti, Chuck. Elegí un traje YSL pensando en ti, porque te vi tantas veces usando uno, cuando llegabas a contarme historias y me enseñabas a escribir correos y hacer ecuaciones. En vez de capa, tenías corbata", expresó. 

Esta noche de gala, Lugg encantó en redes sociales. "Mejor vestida", "mi favorita" y "que increíble se ve, finalmente" fueron algunos comentarios de los internautas que se repitieron. 

Revisa acá algunas de las reacciones

Publicidad

