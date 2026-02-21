“Son balazos”: Pablo Chill-E explicó el trasfondo de su comentado traje en la Gala de Viña 2026 - Chilevisión

Al ser consultado por el diseño de su chaqueta, el artista urbano contó lo que representaba su look.

Pablo Chill-E desfiló por la alfombra roja de la Gala de Viña 2026 con un traje de color burdeo que llamó de inmediato la atención, especialmente su espalda.

En el backstage le preguntaron por el diseño de su chaqueta a lo que el artista respondió con un fuerte mensaje: "Son balazos en representación a toda la violencia que hay en las calles".

"A mis amigos que han muerto por la violencia en las calles y por toda la gente que ha estado muriendo en las guerras, gente inocente", agregó.

El cantante se presentará en la noche de cierre del Festival de Viña y será jurado de las competencias durante toda la semana festivalera.