 “Son balazos”: Pablo Chill-E explicó el trasfondo de su comentado traje en la Gala de Viña 2026 - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Cómo pasó la tragedia en Renca? Así es la peligrosa y fatídica curva donde ocurrió el impacto VIDEO | Héroes anónimos: Los emotivos relatos de vecinos que ayudaron en la tragedia de Renca Gobierno envió nota de protesta a la Casa Blanca por revocación de visas a funcionarios chilenos “Ustedes saben cómo es mi mamá”: Hija de Helhue Sukni responde por las amenazas de su madre tras robo Suma y sigue: Ahora un turista de EEUU deberá donar $3 millones tras usar fuego en Torres del Paine
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
21/02/2026 01:08

“Son balazos”: Pablo Chill-E explicó el trasfondo de su comentado traje en la Gala de Viña 2026

Al ser consultado por el diseño de su chaqueta, el artista urbano contó lo que representaba su look.

Publicado por Catalina Vargas

Pablo Chill-E desfiló por la alfombra roja de la Gala de Viña 2026 con un traje de color burdeo que llamó de inmediato la atención, especialmente su espalda.

En el backstage le preguntaron por el diseño de su chaqueta a lo que el artista respondió con un fuerte mensaje: "Son balazos en representación a toda la violencia que hay en las calles".

"A mis amigos que han muerto por la violencia en las calles y por toda la gente que ha estado muriendo en las guerras, gente inocente", agregó. 

El cantante se presentará en la noche de cierre del Festival de Viña y será jurado de las competencias durante toda la semana festivalera. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Nueva alza de pasaje del transporte público de Santiago: Así quedarán todas las tarifas según horarios

Lo último

Lo más visto

“Le hizo bien separarse...”: Los memes que ha dejado la Gala de Viña 2026 en redes sociales

La gala de Viña 2026 ha dejado una serie de memes en las redes sociales, de internautas que comentan los looks que llevan los famosos.

20/02/2026

¿Mensaje para Fran Virgilio? Karol Lucero lanzó indirecta tras aplaudido vestido en Gala De Viña 2026

A solo minutos del paso de su ex pareja por la gala de Viña, el influencer apareció en sus historias de Instagram para dirigirse a sus seguidores.

20/02/2026

EXCLUSIVO | Detienen a cuñado de empresario asesinado: Sería autor intelectual y suegro de Gyvens Laguerre

El hombre, quien además sería suegro del ex Reggaeton Boys que también fue capturado, es investigado por el crimen del empresario Jaime Solanes Mestre.

20/02/2026

“Qué plancha...”: Cote López se llena de críticas por particular gesto con su novio en la Gala de Viña 2026

María José "Cote" López debutó esta jonada en la gala de Viña 2026, sin embargo, su participación no estuvo exenta de críticas en redes sociales.

20/02/2026