Tercer cómputo de rey y reina de Viña 2026: Los famosos que llevan la delantera en el Top 10 - Chilevisión

La votación popular estará abierta para elegir a los finalistas hasta las 23:59 horas del lunes 23 de febrero. Los 10 más votados avanzarán a la definición que quedará en manos de la prensa acreditada.

Este viernes se dio a conocer el tercer cómputo de la votación popular para elegir a los reyes del Festival de Viña del Mar 2026.

Los primeros resultandos han mantenidos encendida la carrera en los primeros lugares, donde la ganadora de Fiebre de Baile, Skarleth Labra, aparece como una de las favoritas.

Pero tras aparecer como la más votada en el primer cómputo, perdió terreno ante el grupo de K-pop NMIXX, quienes llevan la delantera.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

En el caso de los hombres, Matteo Bocelli retomó la delantera y dejó en segundo lugar al humorista Stefan Kramer. En el tercer lugar, aparece nuevamente Pablo Chill-E.

Las votaciones para elegir a los finalistas estarán abiertas hasta el el lunes 23 de febrero a las 23:59 horas.

La elección de la reina y el rey del Festival de Viña 2026 será en dos etapas. El público elegirá a sus favoritos y los 10 con más votos avanzarán a la elección final que estará en manos de la prensa acreditada.

Top 10 de candidatas más votadas para reina de Viña

NMIXX - Artista Festival Skarleth Labra - Representante Chilevisión Karla Melo - Representante de Zapping y Prensa Chilena Mon Laferte – Artista Festival Ignacia Michelson – Representante Visión Plus TV Titi García Huidobro – Representante Tevex Karen Doggenweiler – Animadora del Festival Viña 2026 Joy, del dúo Jesse & Joy – Artista Festival Fática Bosh - Jurado Festival Camila Mainz - Representante de TVR

Top 3 de candidatos más votados para rey de Viña