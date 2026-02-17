De infarto: Revelan primer cómputo de votaciones para rey y reina de Viña 2026 - Chilevisión

De las 26 candidatas a Reina y 31 candidatos a Rey, solo diez de cada grupo serán sometidos a la votación de la prensa acreditada. La carta de Chilevisión, Skar Labra, lidera hasta ahora las preferencias.
Cuando faltan solo días para el inicio del Festival de Viña 2026, la organización detrás de la elección del rey y reina del certamen reveló el primer cómputo de la votación popular.
Aunque son 26 candidatas a Reina y 31 candidatos a Rey, todos están en una carrera contra el tiempo para entrar al top 10, pues solo los diez más votados serán sometidos al sufragio de la prensa acreditada.
Quien lleva la delantera es la candidata de Chilevisión y ganadora de Fiebre de Baile, Skarleth Labra, seguida por la actriz y cantante Karla Melo, mientras que el tercer lugar se posiciona el grupo de K-pop, Nmixx.
Las 10 candidatas a reina más votadas
-
- Skarleth Labra - Representante Chilevisión
- Karla Melo - Representante iMedia
- NMIXX - Artista Festival
- Mon Laferte – Artista Festival
- Ignacia Michelson – Representante Visión Plus TV
- Karen Doggenweiler – Animadora del Festival Viña 2026
- Titi García Huidobro – Representante Tevex
- Gloria Estefan – Artista Festival
- Joy, del dúo Jesse & Joy – Artista Festival
- Alejandra Isaacs Vega – Rep. Marga Marga TV + Giro Visual
Las 10 candidatos a rey más votados
-
- Mateo Bocelli - Artista Festival
- Pablo Chill-E - Artista Festival
- Juanes - Artista Festival
- Fernando Godoy – Animador Festival
- Pastor Rocha – Artista Festival
- Milo J – Artista Festival
- Yandel – Artista Festival
- Paulo Londra – Artista Festival
- Emanuel Noir (Ke Personajes) – Artista Festival
- Diego “Pánico” Espinoza – Rep. Todo Se Sabe + Vive