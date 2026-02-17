 De infarto: Revelan primer cómputo de votaciones para rey y reina de Viña 2026 - Chilevisión
Minuto a minuto
Una persona murió y otra quedó herida tras caída de árbol en Parque Italia de Valparaíso “Es un tema conflictivo”: Natalia Ducó entregó su postura sobre conciertos en el Estadio Nacional Incendio de gran magnitud afecta a bodegas en Quilicura: Humo negro es visible en la RM Así fue el rescate de pareja extraviada tras visitar salar en Atacama: Su camioneta estaba enterrada Video revela momento exacto en que taxista impacta a automóvil tras cruzar con luz roja en Santiago
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
17/02/2026 16:46

¡Carrera de infarto! Revelan el primer cómputo de votaciones para reyes y reina de Viña 2026

De las 26 candidatas a Reina y 31 candidatos a Rey, solo diez de cada grupo serán sometidos a la votación de la prensa acreditada. La carta de Chilevisión, Skar Labra, lidera hasta ahora las preferencias.

Publicado por CHV Noticias

Cuando faltan solo días para el inicio del Festival de Viña 2026, la organización detrás de la elección del rey y reina del certamen reveló el primer cómputo de la votación popular.

Aunque son 26 candidatas a Reina y 31 candidatos a Rey, todos están en una carrera contra el tiempo para entrar al top 10, pues solo los diez más votados serán sometidos al sufragio de la prensa acreditada.

Quien lleva la delantera es la candidata de Chilevisión y ganadora de Fiebre de Baile, Skarleth Labra, seguida por la actriz y cantante Karla Melo, mientras que el tercer lugar se posiciona el grupo de K-pop, Nmixx.

Las 10 candidatas a reina más votadas

    1. Skarleth Labra - Representante Chilevisión
    2. Karla Melo - Representante iMedia
    3. NMIXX - Artista Festival
    4. Mon Laferte – Artista Festival
    5. Ignacia Michelson – Representante Visión Plus TV
    6. Karen Doggenweiler – Animadora del Festival Viña 2026
    7. Titi García Huidobro – Representante Tevex
    8. Gloria Estefan – Artista Festival
    9. Joy, del dúo Jesse & Joy – Artista Festival
    10. Alejandra Isaacs Vega – Rep. Marga Marga TV + Giro Visual

Las 10 candidatos a rey más votados

    1. Mateo Bocelli - Artista Festival
    2. Pablo Chill-E - Artista Festival
    3. Juanes - Artista Festival
    4. Fernando Godoy – Animador Festival
    5. Pastor Rocha – Artista Festival
    6. Milo J – Artista Festival
    7. Yandel – Artista Festival
    8. Paulo Londra – Artista Festival
    9. Emanuel Noir (Ke Personajes) – Artista Festival
    10. Diego “Pánico” Espinoza – Rep. Todo Se Sabe + Vive

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Útiles Escolares 2026: Revisa si tu hijo cumple los requisitos para recibir el kit

Lo último

Lo más visto

Así fue el rescate de pareja extraviada tras visitar salar en Atacama: Su camioneta estaba enterrada

A través de diversos registros, personal de Carabineros mostró el procedimiento desarrollado en el sector de Lagunas Bravas, donde los jóvenes fueron avistados por un helicóptero institucional.

17/02/2026

Bono Útiles Escolares 2026: Revisa si tu hijo cumple los requisitos para recibir el kit

Los beneficiados recibirán sets con cuadernos, calculadoras, goma, regla, lápiz grafito, block de dibujo y sacapuntas, entre otros elementos complementarios para este 2026.

17/02/2026

Cecilia Gutiérrez revela nueva acusación contra Américo: “Maltrato, control y humillación”

La periodista contó detalles de una demanda que fue presentada en contra del artista por parte de un integrante de su banda, quien denunció ser víctima de comentarios burlescos y sarcásticos.

17/02/2026

Una persona murió y otra quedó herida tras caída de árbol en Parque Italia de Valparaíso

Tres compañías del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso acudieron hasta el recinto, además de funcionarios del SAMU, Carabineros y de seguridad municipal.

17/02/2026