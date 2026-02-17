Regreso a clases 2026 sin celulares: Qué cambia con la nueva ley y cuáles son las excepciones - Chilevisión

La medida, que ya fue publicada en el Diario Oficial, apunta a desincentivar el uso excesivo de celulares y fortalecer la convivencia escolar en los establecimientos.

Con el inicio del año escolar 2026 comenzará a regir en todo el país la nueva normativa que prohíbe el uso de celulares en establecimientos educacionales.

Se trata de la Ley N° 21.801, publicada en el Diario Oficial el 11 de febrero, que modifica la Ley General de Educación con el objetivo de regular y restringir el uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal en jardines infantiles, colegios y liceos.

La medida apunta a desincentivar el uso excesivo de celulares, fortalecer la convivencia escolar y promover la interacción social, especialmente durante las actividades curriculares y los recreos.

¿Qué establece la nueva ley?

La normativa incorpora el artículo 10 bis a la Ley General de Educación y establece que:

Queda prohibido el uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal en establecimientos que impartan educación parvularia, básica y media.

La prohibición se aplicará especialmente durante el desarrollo de actividades curriculares dentro de la sala de clases y se extenderá a todos los integrantes de la comunidad educativa.

Además, cada establecimiento deberá actualizar su reglamento interno para establecer medidas concretas, mecanismos de aplicación y sanciones ante incumplimientos.

Los colegios tendrán plazo hasta el 30 de junio de 2026 para adecuar sus reglamentos internos conforme a las instrucciones que imparta la Superintendencia de Educación.

¿Qué se entiende por “dispositivos móviles”?

La ley define como dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal aquellos medios tecnológicos que:

Permiten efectuar telecomunicaciones.

Acceder a internet.

Mantener interacción digital.

Consultar contenidos o plataformas en línea.

Esto incluye principalmente teléfonos celulares, pero también otros aparatos con funciones similares como tablets.

Prohibición de celulares en clases: ¿Cuáles son las excepciones?

La prohibición no es absoluta. La nueva normativa contempla cinco situaciones excepcionales en que el uso de celulares podrá ser autorizado:

Necesidades educativas especiales : Cuando el estudiante requiera el dispositivo como ayuda técnica para su aprendizaje. Esto deberá acreditarse mediante certificado de un profesional competente y contar con autorización del director.

Emergencias, desastres o catástrofes : En situaciones excepcionales que requieran comunicación inmediata.

Condiciones de salud : Si el estudiante presenta una enfermedad diagnosticada que requiera monitoreo periódico mediante un dispositivo móvil. Se exigirá certificado médico y autorización correspondiente.

Fines pedagógicos : Cuando el uso del celular sea útil para actividades curriculares o extracurriculares en educación básica o media. En estos casos, deberá estar expresamente autorizado por el establecimiento.

Razones de seguridad personal o familiar: Si el padre, madre o apoderado lo solicita de manera fundada y temporal. También requerirá autorización del director.

En el caso de la educación media, los reglamentos internos podrán establecer espacios, horarios o actividades específicas en que el uso esté permitido, considerando la autonomía progresiva de los estudiantes.