 Regreso a clases 2026 sin celulares: Qué cambia con la nueva ley y cuáles son las excepciones - Chilevisión
Minuto a minuto
Una persona murió y otra quedó herida tras caída de árbol en Parque Italia de Valparaíso “Es un tema conflictivo”: Natalia Ducó entregó su postura sobre conciertos en el Estadio Nacional Incendio de gran magnitud afecta a bodegas en Quilicura: Humo negro es visible en la RM Así fue el rescate de pareja extraviada tras visitar salar en Atacama: Su camioneta estaba enterrada Video revela momento exacto en que taxista impacta a automóvil tras cruzar con luz roja en Santiago
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
17/02/2026 17:02

Regreso a clases 2026 sin celulares: Qué cambia con la nueva ley y cuáles son las excepciones

La medida, que ya fue publicada en el Diario Oficial, apunta a desincentivar el uso excesivo de celulares y fortalecer la convivencia escolar en los establecimientos.

Publicado por Cristóbal Galleguillos

Con el inicio del año escolar 2026 comenzará a regir en todo el país la nueva normativa que prohíbe el uso de celulares en establecimientos educacionales.

Se trata de la Ley N° 21.801, publicada en el Diario Oficial el 11 de febrero, que modifica la Ley General de Educación con el objetivo de regular y restringir el uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal en jardines infantiles, colegios y liceos.

La medida apunta a desincentivar el uso excesivo de celulares, fortalecer la convivencia escolar y promover la interacción social, especialmente durante las actividades curriculares y los recreos.

¿Qué establece la nueva ley?

La normativa incorpora el artículo 10 bis a la Ley General de Educación y establece que:

  • Queda prohibido el uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal en establecimientos que impartan educación parvularia, básica y media.

La prohibición se aplicará especialmente durante el desarrollo de actividades curriculares dentro de la sala de clases y se extenderá a todos los integrantes de la comunidad educativa.

Además, cada establecimiento deberá actualizar su reglamento interno para establecer medidas concretas, mecanismos de aplicación y sanciones ante incumplimientos.

Los colegios tendrán plazo hasta el 30 de junio de 2026 para adecuar sus reglamentos internos conforme a las instrucciones que imparta la Superintendencia de Educación.

¿Qué se entiende por “dispositivos móviles”?

La ley define como dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal aquellos medios tecnológicos que:

  • Permiten efectuar telecomunicaciones.
  • Acceder a internet.
  • Mantener interacción digital.
  • Consultar contenidos o plataformas en línea.

Esto incluye principalmente teléfonos celulares, pero también otros aparatos con funciones similares como tablets.

Prohibición de celulares en clases: ¿Cuáles son las excepciones?

La prohibición no es absoluta. La nueva normativa contempla cinco situaciones excepcionales en que el uso de celulares podrá ser autorizado:

  • Necesidades educativas especiales: Cuando el estudiante requiera el dispositivo como ayuda técnica para su aprendizaje. Esto deberá acreditarse mediante certificado de un profesional competente y contar con autorización del director.

  • Emergencias, desastres o catástrofes: En situaciones excepcionales que requieran comunicación inmediata.

  • Condiciones de salud: Si el estudiante presenta una enfermedad diagnosticada que requiera monitoreo periódico mediante un dispositivo móvil. Se exigirá certificado médico y autorización correspondiente.

  • Fines pedagógicos: Cuando el uso del celular sea útil para actividades curriculares o extracurriculares en educación básica o media. En estos casos, deberá estar expresamente autorizado por el establecimiento.

  • Razones de seguridad personal o familiar: Si el padre, madre o apoderado lo solicita de manera fundada y temporal. También requerirá autorización del director.

En el caso de la educación media, los reglamentos internos podrán establecer espacios, horarios o actividades específicas en que el uso esté permitido, considerando la autonomía progresiva de los estudiantes.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Útiles Escolares 2026: Revisa si tu hijo cumple los requisitos para recibir el kit

Lo último

Lo más visto

Así fue el rescate de pareja extraviada tras visitar salar en Atacama: Su camioneta estaba enterrada

A través de diversos registros, personal de Carabineros mostró el procedimiento desarrollado en el sector de Lagunas Bravas, donde los jóvenes fueron avistados por un helicóptero institucional.

17/02/2026

Bono Útiles Escolares 2026: Revisa si tu hijo cumple los requisitos para recibir el kit

Los beneficiados recibirán sets con cuadernos, calculadoras, goma, regla, lápiz grafito, block de dibujo y sacapuntas, entre otros elementos complementarios para este 2026.

17/02/2026

Cecilia Gutiérrez revela nueva acusación contra Américo: “Maltrato, control y humillación”

La periodista contó detalles de una demanda que fue presentada en contra del artista por parte de un integrante de su banda, quien denunció ser víctima de comentarios burlescos y sarcásticos.

17/02/2026

Una persona murió y otra quedó herida tras caída de árbol en Parque Italia de Valparaíso

Tres compañías del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso acudieron hasta el recinto, además de funcionarios del SAMU, Carabineros y de seguridad municipal.

17/02/2026