“Por unanimidad”: Corte rechaza desafuero del gobernador Claudio Orrego por Caso ProCultura - Chilevisión

17/02/2026 13:29

“Por unanimidad”: Corte rechaza desafuero del gobernador Claudio Orrego por Caso ProCultura

El Ministerio Público sufre un nuevo revés, luego de que los 24 ministros de la Corte de Apelaciones votaran por rechazar la solicitud presentada por la Fiscalía de Antofagasta.

Publicado por CHV Noticias

El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó de manera unánime la solicitud de desafuero del gobernador regional metropolitano Claudio Orrego presentada por la Fiscalía de Antofagasta en el marco del Caso Procultura

Durante la audiencia que se llevó a cabo la mañana de este martes, el tribunal escuchó los alegatos del Ministerio Público y de la defensa encabezada por el abogado Ciro Colombara. 

Finalmente, tras la deliberación, el presidente del tribunal de alzada Fernando Carreño comunicó la decisión tomada por los 24 ministros.  

Corte de Apelaciones rechaza solicitud de desafuero del gobernador Claudio Orrego

Previo a finalizar la sesión, el Tribunal Pleno de la Corte de Apelaciones decidió que "por unanimidad, desestimó hacer lugar a la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Local de Antofagasta en contra del Gobernador Regional señor Claudio Orrego Larraín".

Asimismo, se detalló que "la redacción de la sentencia queda a cargo de la ministra señora Sandra Araya Naranjo". 

Con esto, el Ministerio Público sufre un nuevo revés, puesto que, rechazada la solicitud, se cierra el camino con el que buscaba formalizar a la autoridad regional y solicitar eventuales medidas cautelares en su contra. 

