Caso ProCultura: Claudio Orrego contra la Fiscalía por suspensión de audiencia donde se vería su desafuero - Chilevisión

Durante la mañana de este martes, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió a las acusaciones en su contra en el marco del caso ProCultura y a la suspensión de la audiencia de revisión de su posible desafuero. Desde un punto de prensa, el gobernador cuestionó el trabajo de la Fiscalía de Antofagasta señalando que "han cometido gravísimos errores de hecho y derecho" en el proceso. En la instancia también aseguró estar "tranquilo y confiado" y realizó un llamado a la Fiscalía a no seguir aplazando la revisión del desafuero.