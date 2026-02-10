Hasta 10 millones de pesos: El apoyo anunciado para los afectados por el incendio en la Vega Central - Chilevisión

Autoridades anunciaron este martes la activación del fondo MiPyme Segura, destinado a apoyar la recuperación de los afectados por el incendio en la Vega Central, donde resultaron destruidos alrededor de 70 locales.

El aporte surge de una mesa de trabajo en la que participa Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana, Álvaro García, biministro de Economía y Energía, Sercotec, la Municipalidad de Recoleta y dirigentes de la Vega.

El beneficio económico por locatario será desde 600 mil hasta 10 millones de pesos. Orrego expresó que el monto será para "no solo recuperar el local sino también comprar mercadería y maquinaria. Queremos que todos sus locatarios se vuelvan a poner de pie".

"Mañana iniciamos un catastro, los beneficiados serán los que tienen el RUT de la empresa, ya sea dueño o arrendatario. Así, vamos a identificar los requerimientos de inversión o de abastecimiento de mercaderías para reponerlas", expuso García.

Los requisitos para acceder a esta ayuda son:

Tener la patente del local al día

Impuestos pagados

Contar con una antigüedad de dos años en la Vega Central

Por su parte, el alcalde de Recoleta, Fares Jadue, se refirió a los plazos del programa: "Se está trabajando en la remoción de escombros, esperamos que dentro de esta semana eso esté resuelto".

"Nuestra dirección de Obras con los arquitectos e ingenieros que presentarán los proyectos de reconstrucción, trabajarán lo más rápido posible", añadió.

Además, junto a Claudio Orrego adelantaron un anuncio sobre la ejecución de distintas obras: La pavimentación de calles aledañas y la instalación de cámaras de vigilancia en el sector.