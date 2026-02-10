 Confirman la causa de muerte de la actriz Catherine O'Hara y la enfermedad de origen - Chilevisión
10/02/2026 12:33

Confirman la causa de muerte de la actriz Catherine O'Hara y la enfermedad de origen

La recordada estrella de Mi Pobre Angelito falleció el 30 de enero tras haber sido hospitalizada a sus 71 años. Este lunes se dio a conocer la condición médica que derivó en su fallecimiento.

Publicado por Catalina Vargas

A diez días del fallecimiento de la reconocida actriz Catherine O'Hara, este lunes se dieron a conocer los detalles de su certificado de defunción, emitido por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles.

El pasado 30 de enero falleció la intérprete canadiense de 71 años, conocida por interpretar a Kate McCallister, madre de Kevin en la película Mi Pobre Angelito. O'Hara había sido hospitalizada la mañana de ese día.

El medio estadounidense TMZ develó que la causa de muerte fue una embolia pulmonar. Es decir, un coágulo sanguíneo que obstruye alguna arteria en los pulmones.

A partir de lo informado, su enfermedad de origen era cáncer rectal. Además, según el certificado, Catherine O’Hara habría sido cremada y sus restos entregados a su esposo, Robert "Bo" Welch.

La recordada actriz de Hollywood está nominada a Mejor Actriz de Televisión en Comedia en los premios del Sindicato de Actores (SAG) por su rol en la serie "The Studio" de Apple TV. La ceremonia se llevará a cabo el 1 de marzo.

