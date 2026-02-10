Confesó todo y explicó el por qué: Reo acusado de canibalismo en cárcel de La Serena rompe su silencio - Chilevisión

La víctima, que en primera instancia fue atacado con un arma blanca, presentaba heridas en la zona del ojo, oreja, parte de la cara y en una de sus manos.

Impacto generó un crimen en la cárcel de La Serena, donde un reo no solo mató a su comprañero de celda, sino que también habría cometido actos de canibalismo.

La Tercera dio a conocer las identidades de los involucrados, donde el atacante es Manuel Fuentes Martínez (21) y la víctima Felipe Sepúlveda Ramos (26).

El citado medio indicó que el sujeto de 21 años hirió en primera instancia a la víctima con una arma cortopunzante, en la zona del cuello.

Además, Sepúlveda presentaba heridas en la zona del ojo, oreja, parte de la cara y en una de sus manos, donde también Fiscalía detectó que el agresor habría mordido a la víctima y cometido actos de canibalismo.

Atacante confesó el crimen

Luego de que fue descubierta la muerte al interior del penal, Gendarmería activó los protocolos, donde se trasladó al agresor hasta otra zona de la unidad penal.

En ese lugar, Fuentes confesó haber agredido a su compañero de celda durante la noche, aunque según él, todo fue en defensa propia.