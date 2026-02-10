 “Cuando vi que se bajaron…”: Habla conductor que atropelló a delincuente en intento de encerrona en Quilicura - Chilevisión
10/02/2026 11:34

“Cuando vi que se bajaron…”: Habla conductor que atropelló a delincuente en intento de encerrona en Quilicura

El hombre confesó que había detectado movimientos sospechosos de ese vehículo, el cual tenía varios ocupantes en su interior, motivo por el cual decidió tomar distancia y mantenerse en alerta.

El pasado sábado ocurrió un intento de encerrona en un acceso a la autopista Vespucio Norte, donde el conductor víctima del intento de robo terminó atropellando a uno de los delincuentes para lograr escapar de la situación.

El video recién se viralizó este lunes, generando una ola de reacciones, sobre todo por su temeraria decisión de acelerar y envestir a uno de los antisociales. 

"Mi única intención era salir de ahí"

El conductor involucrado en este incidente conversó con Radio ADN, donde afirmó que minutos antes ya había detectado movimientos sospechosos de un vehículo, el cual tenía varios ocupantes en su interior, motivo por el cual decidió tomar distancia y mantenerse en alerta.

"Cuando vi que se bajaron y uno de ellos tenía un arma, aceleré de inmediato. Mi única intención era salir de ahí... Fueron segundos, pero para mí se sintieron mucho más largos. Vi claramente el arma y busqué una ruta de escape", afirmó. 

Por último, el hombre indicó que logró llegar a su destino y luego se dirigió a una comisaría para realizar la denuncia correspondiente. Carabineros le informó posteriormente que el vehículo utilizado por los delincuentes, que mantenía encargo por robo, fue encontrado abandonado en la misma comuna de Quilicura.

