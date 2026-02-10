 Conmoción en Gendarmería: Funcionario fue hallado muerto al interior de la propia institución en Iquique - Chilevisión
Minuto a minuto
El mensaje del pdte. Boric por show de Bad Bunny en Super Bowl: Aludió a Trump y Doctrina Monroe Incendio consume dos pisos de edificio en Quinta Normal: Mascotas fallecidas y centenar de evacuados Conmoción en Gendarmería: Funcionario fue hallado muerto al interior de la propia institución en Iquique Hasta 10 millones de pesos: El apoyo anunciado para los afectados por el incendio en la Vega Central Caso ProCultura: Claudio Orrego contra la Fiscalía por suspensión de audiencia donde se vería su desafuero
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/02/2026 13:33

Conmoción en Gendarmería: Funcionario fue hallado muerto al interior de la propia institución en Iquique

Gendarmería lamentó el hecho y señaló que el funcionario se presentó a cumplir funciones, siendo posteriormente encontrado con lesiones de gravedad en dependencias institucionales.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, se conoció que un funcionario de Gendarmería falleció tras un disparo que se habría autoinfligido.

Todo esto ocurrió en la sala de armas de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP) Iquique, región de Tarapacá, de la institución penal.

Cabe señalar que la USEP es un grupo especializado encargado de traslados de internos y custodia en Tribunales de Justicia que, además, encabezan los procedimientos de alta complejidad dentro de los recintos penitenciarios.

Gendarmería informó que el funcionario se presentó a cumplir funciones, siendo posteriormente encontrado con lesiones de gravedad en dependencias institucionales, donde se activaron los protocolos correspondientes siendo trasladado hasta el Hospital Regional de Iquique, donde se confirmó su fallecimiento. 

La institución afirmó los hechos se encuentran actualmente en investigación por parte del Ministerio Público, con el apoyo de las unidades especializadas a fin de esclarecer las circunstancias en que ocurrió el lamentable suceso. 

Comunicado de Gendarmería por muerte de funcionario 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Consulta con tu RUT el Subsidio Familiar Automático 2026: Beneficiarios acceden a 22 mil sin postulación

Lo último

Lo más visto

Confesó todo y explicó el por qué: Reo acusado de canibalismo en cárcel de La Serena rompe su silencio

La víctima, que en primera instancia fue atacado con un arma blanca, presentaba heridas en la zona del ojo, oreja, parte de la cara y en una de sus manos.

10/02/2026

Revelan identidad de mujer captada besándose con Kaminski: Madre y de “muy buena situación económica”

Adriana Barrientos contó que Francisco Kaminski y la mujer se conocen desde fines de diciembre. Incluso que desde ese momento lo ha visto en tres ocasiones con ella.

10/02/2026

Vuelco en fatal atropello en Huechuraba: Relato de jóvenes sobrevivientes fue clave

En las últimas horas se conoció que los jóvenes sobrevivientes del fatal atropello en Huechuraba prestaron declaración ante el Ministerio Público, donde su testimonio contrasta con la versión que había dado el conductor detenido.

10/02/2026

Consulta con tu RUT el Subsidio Familiar Automático 2026: Beneficiarios acceden a 22 mil sin postulación

Esta ayuda económica se entrega de manera automática y sin postulaciones y solo es necesario cumplir con ciertos requisitos. 

10/02/2026