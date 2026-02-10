Conmoción en Gendarmería: Funcionario fue hallado muerto al interior de la propia institución en Iquique - Chilevisión

Gendarmería lamentó el hecho y señaló que el funcionario se presentó a cumplir funciones, siendo posteriormente encontrado con lesiones de gravedad en dependencias institucionales.

Este martes, se conoció que un funcionario de Gendarmería falleció tras un disparo que se habría autoinfligido.

Todo esto ocurrió en la sala de armas de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP) Iquique, región de Tarapacá, de la institución penal.

Cabe señalar que la USEP es un grupo especializado encargado de traslados de internos y custodia en Tribunales de Justicia que, además, encabezan los procedimientos de alta complejidad dentro de los recintos penitenciarios.

Gendarmería informó que el funcionario se presentó a cumplir funciones, siendo posteriormente encontrado con lesiones de gravedad en dependencias institucionales, donde se activaron los protocolos correspondientes siendo trasladado hasta el Hospital Regional de Iquique, donde se confirmó su fallecimiento.

La institución afirmó los hechos se encuentran actualmente en investigación por parte del Ministerio Público, con el apoyo de las unidades especializadas a fin de esclarecer las circunstancias en que ocurrió el lamentable suceso.

Comunicado de Gendarmería por muerte de funcionario