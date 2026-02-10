Vuelco en fatal atropello en Huechuraba: Relato de jóvenes sobrevivientes fue clave - Chilevisión

En las últimas horas se conoció que los jóvenes sobrevivientes del fatal atropello en Huechuraba prestaron declaración ante el Ministerio Público, donde su testimonio contrasta con la versión que había dado el conductor detenido, quien llamó a carabineros señalando que había sido víctima de un intento de asalto. De hecho, el sujeto fue formalizado por homicidio calificado y se encuentra en prisión preventiva luego que se conociera que antes del fatal acto había mantenido una discusión con los jóvenes.