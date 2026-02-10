Anuncian corte de agua en varias comunas de la región Metropolitana en las próximas horas - Chilevisión

La empresa Aguas Andinas anunció que la interrupción, la cual afectará a cuatro comunas de Santiago, se debe a trabajos programados.
Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a varias zonas de Santiago.
De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados.
La compañía indicó que las comunas afectadas son: Renca, Las Condes, Santiago y San Ramón.