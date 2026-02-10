 Anuncian corte de agua en varias comunas de la región Metropolitana en las próximas horas - Chilevisión
10/02/2026 14:00

Anuncian corte de agua en varias comunas de la región Metropolitana en las próximas horas

La empresa Aguas Andinas anunció que la interrupción, la cual afectará a cuatro comunas de Santiago, se debe a trabajos programados.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a varias zonas de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados. 

La compañía indicó que las comunas afectadas son: Renca, Las Condes, Santiago y San Ramón. 

Anuncian corte de agua en la región Metropolitana

  • Renca: Desde las 15:00 del martes 10 de febrero hasta las 03:00 horas del miércoles 11.

  • Las Condes: Desde las 15:00 hasta las 23:50 horas del martes 10 de febrero.

  • Santiago: Desde las 15.00 del martes 10 de febrero hasta las 01:00 horas del miércoles 11.

  • San Ramón: Desde las 15:30 hasta las 21:30 horas del martes 10 de febrero. 

