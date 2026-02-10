¿Postulaste al Subsidio Eléctrico? Esta es la próxima fecha clave de resultados - Chilevisión

La ayuda de carácter transitorio permite a hogares acceder a una reducción en el costo de las cuentas de la luz.
En pocos días más, el Estado de Chile dará a conocer los resultados de la cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico 2026, un beneficio que permite a hogares acceder a un descuento en sus boletas de la luz.
Se trata de un aporte de carácter transitorio que busca aliviar la carga del bolsillo en familias vulnerables descontando mes a mes un porcentaje del valor de la electricidad.
Los resultados de la cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico 2026 se darán a conocer este jueves 12 de febrero.
Podrás saber si accediste tanto a través del sitio web de la ayuda como a través del correo electrónico con el que se ingresó la solicitud.
De igual forma, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y ChileAtiende también pondrán a disposición sus canales de atención ciudadana (presenciales y telefónicos) para entregar los resultados a quienes lo requieran.
Si accediste al Subsidio Eléctrico, debes saber que el monto que se descontará de la boleta de la luz se calcula en base al número de integrantes del hogar.
El monto subirá proporcionalmente a más integrantes y se distribuirá en seis cuotas, que se verán reflejadas a partir de este mes:
Los requisitos para acceder al subsidio eléctrico son los siguientes:
Junto con lo anterior, se detalla que la persona postulante también debe tener ClaveÚnica.