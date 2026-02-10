¿Postulaste al Subsidio Eléctrico? Esta es la próxima fecha clave de resultados - Chilevisión

La ayuda de carácter transitorio permite a hogares acceder a una reducción en el costo de las cuentas de la luz.

En pocos días más, el Estado de Chile dará a conocer los resultados de la cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico 2026, un beneficio que permite a hogares acceder a un descuento en sus boletas de la luz.

Se trata de un aporte de carácter transitorio que busca aliviar la carga del bolsillo en familias vulnerables descontando mes a mes un porcentaje del valor de la electricidad.

Fechas Subsidio Eléctrico 2026: Este es el día clave en que se conocerán los resultados

Los resultados de la cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico 2026 se darán a conocer este jueves 12 de febrero.

Podrás saber si accediste tanto a través del sitio web de la ayuda como a través del correo electrónico con el que se ingresó la solicitud.

De igual forma, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y ChileAtiende también pondrán a disposición sus canales de atención ciudadana (presenciales y telefónicos) para entregar los resultados a quienes lo requieran.

Monto Subsidio Eléctrico 2026

Si accediste al Subsidio Eléctrico, debes saber que el monto que se descontará de la boleta de la luz se calcula en base al número de integrantes del hogar.

El monto subirá proporcionalmente a más integrantes y se distribuirá en seis cuotas, que se verán reflejadas a partir de este mes:

Un integrante : $30.270

: $30.270 2 o 3 integrantes : $39.348

: $39.348 4 o más integrantes: $54.486

¿Quiénes acceden al Subsidio Eléctrico? Estos son los requisitos

Los requisitos para acceder al subsidio eléctrico son los siguientes:

Tener 18 años o más.

Pertenecer a un hogar del Tramo 0%-40% de la Calificación Socioeconómica (CSE) del Registro Social de Hogares vigente a la segunda quincena de noviembre de 2025 o pertenecer a un hogar con al menos una persona electrodependiente según el Registro de Personas Electrodependientes vigente a la segunda quincena de noviembre de 2025, y contar con el Registro Social de Hogares, independiente del tramo de Calificación Socioeconómica (CSE).

Ser clientes residenciales, tanto arrendatarios como propietarios, y encontrarse al día en el pago de las cuentas de electricidad al 22 de diciembre de 2025.

Junto con lo anterior, se detalla que la persona postulante también debe tener ClaveÚnica.