“Sean un poco más empáticos”: Naya Fácil lanzó potente reflexión tras ser criticada por su nueva camioneta - Chilevisión

 "Sean un poco más empáticos": Naya Fácil lanzó potente reflexión tras ser criticada por su nueva camioneta
10/02/2026 15:58

“Sean un poco más empáticos”: Naya Fácil lanzó potente reflexión tras ser criticada por su nueva camioneta

La influencer abordó su pasado para instar a sus seguidores a estudiar y así poder cambiar sus realidades de vida.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, Naya Fácil respondió a los internautas que criticaron la compra de su nueva camioneta, una Tesla Cybertruck avaluada en casi $200 millones de pesos.

La influencer aprovechó la instancia para reflexionar en torno a cómo ha cambiado a lo largo de los años e instó a sus seguidores a estudiar para cambiar sus realidades de vida.

¿Qué dijo Naya Fácil?

A través de su cuenta de Instagram, Naya sentenció: "Yo vengo de la realidad chilena más vulnerable que puede haber, de excesos, violencia, alcoholismo, pobreza, vengo de esa realidad chilena y es heavy que los mismos chilenos, sabiendo cómo es la realidad, te critiquen".

En esa misma línea, aseguró que "para mí no es correcto hoy día andar mostrando el cuerpo o cosas a cambio, o dinero ni nada, no corresponde, ¿entienden? Yo me respeto".

Respecto de su historia pasada, Naya comentó: "Era la única herramienta que yo tenía en ese momento", dejando en claro que le hubiese gustado haber estudiado, pero reconoció que no tomó las mejores decisiones en esa etapa de su vida.

"A nadie le gusta ser pobre", indicó la influencer, quien además habló sobre la importancia de no envidiar, ni sentir rencor hacia quienes nacieron en realidades distintas, poniendo de ejemplo a quienes tuvieron más recursos monetarios: "Les tocó esa vida, así como a nosotros nos tocó la pobreza, a ellos les tocó esa vida y ya".

Por otro lado, Naya reconoció que "me duele un poco que se me critique, porque siento que si todos llegaran a tener dinero, todos se darían sus gustitos, sus lujos, pero ella no puede porque es Naya Fácil (...) Sean un poco más empáticos, sean un poco más personas".

La influencer también aprovechó la instancia para aconsejar a sus seguidores: "Los estudios son una herramienta importante. A mí me hubiese encantado quizás ser profesional y haber logrado estas cosas y tener más palabras, más mentalidad, más educación, porque en un momento yo no tenía tanta educación".

"No porque yo me haya dedicado a ciertas cosas, significa que es el ámbito correcto, mis facilines", recalcó Naya.

Finalmente, la influencer concluyó: "La gente que me tiene mala cree que a mí me gustaba surgir de la manera en que lo hice y no, a mí no me gustaba".

Revisa las publicaciones de Instagram:

Consulta con tu RUT el Subsidio Familiar Automático 2026: Beneficiarios acceden a 22 mil sin postulación

