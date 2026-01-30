“Si tengo que poner la mejilla...”: Alcalde de Penco respondió a críticas de Naya Fácil tras incendios forestales - Chilevisión

El alcalde mencionó que espera que Naya Fácil vuelva a Penco para entregarle un reconocimiento por su trabajo en la zona.

Este viernes, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera respondió a las críticas que realizó Naya Fácil en su cuenta de Instagram tras los incendios forestales que afectaron a la zona sur.

Hace unos días, la influencer mencionó en su cuenta de Instagram que tuvo problemas para entregar los baños químicos que había comprado e instó a la gente a no donar cosas a los municipios: "La municipalidad siempre se da los créditos de que ellos son los que dan la caja de mercadería", mencionó.

¿Qué dijo el alcalde de Penco a Naya Fácil?

"La gente me ha dicho textual: 'El alcalde lloró solo para la tele'", comentó también la influencer.

En conversación con "Nuestra Casa", el alcalde Vera señaló: "Lo quiero decir de esta forma. Chile levanta a Chile. Como he llamado a la unidad de los gobiernos, tanto el que está actual y la transición al nuevo, (…) también los influencers son todos bienvenidos".

En esa misma línea, agregó: "Y yo, de verdad, si tengo que poner la mejilla y pedir disculpas por algún malentendido, lo voy a hacer porque el tema no es el alcalde, no es la política, ¿qué es lo importante?, que siga llegando la ayuda".

"Yo espero, en el caso particular de la señorita que usted me hace mención, si ella viene a Penco, poder entregarle un reconocimiento como lo estamos haciendo con todas las personas que han venido. Por lo tanto, esa misma energía, porque ella tiene un liderazgo muy importante, canalicémosla y canalicémosla de buena forma", añadió el edil.

La autoridad también aprovechó la instancia para pedir cooperación y así poder levantar con la mayor rapidez posible las 4.500 casas que se necesitan en la zona: "También la llamé (a Naya) para invitarla a Penco y que ella trabaje y yo le pueda colaborar", aseguró.

Finalmente, el alcalde explicó que el municipio está trabajando por equipos con ayuda de dirigentas sociales para poder asistir a todos los damnificados.