“Sé lo que es no tener techo”: Naya Fácil donará cinco casas prefabricadas a familias afectadas por incendios forestales - Chilevisión

23/01/2026 22:09

“Sé lo que es no tener techo”: Naya Fácil donará cinco casas prefabricadas a familias afectadas por incendios forestales

La influencer ya se encuentra realizando las gestiones para trasladar las casas a la zona sur para ser entregadas a los damnificados.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes, Naya Fácil cumplió lo que prometió e informó en redes sociales que llevará cinco casas prefabricadas para los damnificados por los incendios forestales en la zona sur del país.

La influencer ocupó sus honorarios de la entrevista que concederá en Primer Plano y compró una casa prefabricada, pero la empresa en cuestión le donó cuatro más, para cinco familias afectadas.

Naya Fácil donará 5 casas prefabricadas

A través de su cuenta de Instagram, Naya anunció: "Estoy muy nerviosa, pero lo voy a hacer como me salga ahora. Sé lo que es no tener techo, sé lo que es pasar frío, sé lo que es pasar hambre y por eso me conmueven tanto estas ayudas".

En esa misma línea, agregó: "De todo corazón, esta semana he tratado de dar lo mejor de mí, de brindar ayuda, pero había algo dentro de mí que podía dar un poquito más y por eso (...) les quiero mostrar la última ayuda que les tengo porque acá detrás de mí están cargando cinco casas prefabricadas".

"Vamos a viajar con la mejor energía", sentenció la influencer, quien se encuentra realizando las respectivas gestiones para trasladar las casas a la zona sur del país.

Revisa las publicaciones de Instagram:

