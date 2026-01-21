 “No son capaces de...”: Naya Fácil declinó ir a la gala de Viña 2026 y arremetió contra famosos por incendios forestales - Chilevisión
Minuto a minuto
La inspiradora historia de joven reciclador: En 2024 lo perdió todo en Viña y ahora ayuda en Penco Reparación, infraestructura y alimentación: Los bonos y ayudas estatales para damnificados por los incendios forestales Detienen a hijo de “Guatón Mutema” en Argentina: Se le acusa de participar en secuestro a familiares de banda rival Gobierno confirma un nuevo fallecido en incendios forestales: Víctimas fatales ascienden a 21 Portaba acelerante y fósforos: Hombre es detenido y acusado de provocar incendio forestal en La Araucanía
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
21/01/2026 22:58

“No son capaces de...”: Naya Fácil declinó ir a la gala de Viña 2026 y arremetió contra famosos por incendios forestales

La influencer aseguró que no tiene intenciones de relacionarse con personas que, a su parecer, tienen los recursos para ayudar a las víctimas de los incendios forestales y no lo han hecho.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, Naya Fácil le cerró la puerta definitivamente a una posible invitación para formar parte de la gala del Festival de Viña del Mar 2026.

La influencer arremetió con todo contra la organización del evento y explicó que, si la llegan a invitar, su respuesta será negativa debido a las personas que asisten y cómo ellas, según su parecer, no han colaborado lo suficiente durante los incendios forestales que afectan al sur de Chile.

¿Qué dijo Naya Fácil?

Naya conversó con Que Te Lo Digo, quienes le preguntaron directamente si aceptaría ir a la gala si se lo proponen: "No, no voy. Tengo dignidad y como dices tú, ya eso era el año pasado, pero este año ya no me invitaron, así que ya fue", respondió.

En esa misma línea, la influencer agregó: "Yo prefiero quedarme con el cariño del pueblo. Donde yo voy, la gente siempre me recibe bien y con eso yo me doy por pagada".

"No necesito desfilar donde van muchos famosos y pasa este tipo de catástrofe y no son capaces de sacar unos pesitos de sus bolsillos, teniéndolos", arremetió.

La influencer reflexionó al respecto y añadió: "Dejar un gustito de lado, una cartera de lado, una peluquería de lado, una manicura de lado; no son capaces de dejar sus gustos de lado por ayudar a la gente". 

"Al final me doy cuenta de que yo no pertenezco a ese mundo; yo pertenezco al mundo donde estoy ahora, así que nada, no me interesa ir a ningún tipo de alfombra roja", cerró.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Lanzan plataforma para buscar mascotas perdidas por incendios forestales: Revisa cómo usarla paso a paso

Lo último

Lo más visto

Advierten que habrá cortes de luz en 10 comunas de la Región Metropolitana en las próximas horas

Las suspensiones corresponden a trabajos programados y las comunas afectadas son Lo Barnechea, Providencia, Santiago, La Reina, Pudahuel, Estación Central, Peñalolén, San Ramón, Lo Espejo y La Florida.

21/01/2026

Detienen a hijo de “Guatón Mutema” en Argentina: Se le acusa de participar en secuestro a familiares de banda rival

Dehilan es cantante urbano y había viajado a Estados Unidos cuando ocurrió el asesinato de su padre. Luego, viajó por distintos países hasta ser encontrado en Argentina, donde fue capturado por la Interpol.

21/01/2026

Gobierno confirma un nuevo fallecido en incendios forestales: Víctimas fatales ascienden a 21

La información la entregó el ministro Álvaro Elizalde en el último balance a través de Senapred.

21/01/2026

La inspiradora historia de joven reciclador: En 2024 lo perdió todo en Viña y ahora ayuda en Penco

Este es el caso de un joven que en 2024 lo perdió todo tras el incendio de Viña del Mar, y ahora viajó hasta Penco para devolver la ayuda que en ese momento le dieron.

21/01/2026