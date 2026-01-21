“No son capaces de...”: Naya Fácil declinó ir a la gala de Viña 2026 y arremetió contra famosos por incendios forestales - Chilevisión

La influencer aseguró que no tiene intenciones de relacionarse con personas que, a su parecer, tienen los recursos para ayudar a las víctimas de los incendios forestales y no lo han hecho.

Este miércoles, Naya Fácil le cerró la puerta definitivamente a una posible invitación para formar parte de la gala del Festival de Viña del Mar 2026.

La influencer arremetió con todo contra la organización del evento y explicó que, si la llegan a invitar, su respuesta será negativa debido a las personas que asisten y cómo ellas, según su parecer, no han colaborado lo suficiente durante los incendios forestales que afectan al sur de Chile.

¿Qué dijo Naya Fácil?

Naya conversó con Que Te Lo Digo, quienes le preguntaron directamente si aceptaría ir a la gala si se lo proponen: "No, no voy. Tengo dignidad y como dices tú, ya eso era el año pasado, pero este año ya no me invitaron, así que ya fue", respondió.

En esa misma línea, la influencer agregó: "Yo prefiero quedarme con el cariño del pueblo. Donde yo voy, la gente siempre me recibe bien y con eso yo me doy por pagada".

"No necesito desfilar donde van muchos famosos y pasa este tipo de catástrofe y no son capaces de sacar unos pesitos de sus bolsillos, teniéndolos", arremetió.

La influencer reflexionó al respecto y añadió: "Dejar un gustito de lado, una cartera de lado, una peluquería de lado, una manicura de lado; no son capaces de dejar sus gustos de lado por ayudar a la gente".

"Al final me doy cuenta de que yo no pertenezco a ese mundo; yo pertenezco al mundo donde estoy ahora, así que nada, no me interesa ir a ningún tipo de alfombra roja", cerró.