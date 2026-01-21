 “El señor la va a bendecir”: Naya Fácil se emocionó con cariño de damnificada tras importante donación - Chilevisión
Minuto a minuto
¡Con múltiples artistas! Municipalidad de Maipú y Techo Chile harán evento en apoyo a víctimas de incendios forestales Gabinete de J. A. Kast: Quiénes son los nuevos ministros que vuelven a La Moneda AHORA | Evacúan sectores de Florida por activación de varios focos y fuego descontrolado “Ya no podíamos respirar”: Bomberos detallan rescate de más de 200 personas mientras llamas derretían carro Pdte. Boric visitó zonas afectadas por incendio forestales: “El Estado está presente”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
21/01/2026 12:24

“El señor la va a bendecir”: Naya Fácil se emocionó con cariño de damnificada tras importante donación

La influencer llegó a la zona con diferentes artículos y donó cuatro baños químicos para que sean instalados en diferentes puntos de la emergencia, gesto que fue ampliamente valorado por los afectados.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Naya Fácil concretó este miércles una importante donación en la zona afectada por los incendios forestales en las regiones del Biobío y Ñuble.

La influencer llegó hasta Lirquén con un camión cargado de diferentes artículos de primera necesidad y alimentos para las personas que perdieron sus viviendas. 

Pero una de sus mayores preocupaciones era poder llevar baños químicos para instarlalos en disntintos puntos de la región. Finalmente logró comprar cuatro unidades que llevó hasta un cuartel de Bomberos para que organizaran la distrubición. 

El momento fue captado por el matinal Contigo en la Mañana, en donde apareció una vecina damnificada que aprovechó las cámaras para agrader las gestiones, desatando la emoción de la influencer.

“Perdimos todo, pero nos vamos a levantar. Esto fue peor que un terremoto”, lamentó la mujer. 

Por otra parte, calificó de “excelente” la ayuda de Naya Fácil y destacó que “le agradezco y le digo que el señor la va a bendecir. Porque usted no está aquí por un tema de fama, está aquí porque es persona y siente el dolor que sentimos nosotros”.

La emoción de Naya Fácil

Las palabras lograron emocionar a Naya Fácil, quien comentó que lo hacía porque vengo de abajo también. Soy una persona que en su momento tampoco tuvo nada”. 

”Vengo desde la probreza, son situaciones distintas, pero no puedo hacer como que este tipo de cosas no pasan en Chile”, reflexionó. 

Luego se fundió en un abrazo con la mujer y le dio un alentador mensaje: ”Yo sé que ustedes se van a levantar, son personas fuertes y vamos a salir adelante”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Útiles Escolares 2026: Revisa quiénes recibirán el beneficio y la fecha de entrega

Lo último

Lo más visto

José Antonio Kast presenta su gabinete: Revisa la lista completa de ministros y ministras

El presidente electo dio a conocer los nombres de los 24 secretarios de Estado que integrarán su gobierno a partir del próximo 11 de marzo.

20/01/2026

“Dinámica de secta”: Formalizan a 2 padres acusados de abusar y maltratar a sus 9 hijos en Valparaíso

Tras una denuncia hecha por familiares, la Brigada de Homicidios de la PDI logró realizar a mediados de enero la detención de los acusados. El tribunal fijó 60 días para la investigación.

21/01/2026

Bono Útiles Escolares 2026: Estos son los requisitos para recibir el beneficio gratuito de la Junaeb

Los estudiantes de escuelas y liceos municipales que cumplan con ciertos requisitos pueden recibir kits de útiles para el nuevo ciclo escolar, según el nivel educacional al que pertenezcan.

20/01/2026

Niño de 10 años lucha por su vida tras salvar a su madre en Penco: Fue clave en rescate de mellizas

Martín, hermano de las mellizas rescatadas por bomberos, se mantiene hospitalizado tras sufrir graves quemaduras en su cuerpo.

20/01/2026