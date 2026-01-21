“El señor la va a bendecir”: Naya Fácil se emocionó con cariño de damnificada tras importante donación - Chilevisión

La influencer llegó a la zona con diferentes artículos y donó cuatro baños químicos para que sean instalados en diferentes puntos de la emergencia, gesto que fue ampliamente valorado por los afectados.

Naya Fácil concretó este miércles una importante donación en la zona afectada por los incendios forestales en las regiones del Biobío y Ñuble.

La influencer llegó hasta Lirquén con un camión cargado de diferentes artículos de primera necesidad y alimentos para las personas que perdieron sus viviendas.

Pero una de sus mayores preocupaciones era poder llevar baños químicos para instarlalos en disntintos puntos de la región. Finalmente logró comprar cuatro unidades que llevó hasta un cuartel de Bomberos para que organizaran la distrubición.

El momento fue captado por el matinal Contigo en la Mañana, en donde apareció una vecina damnificada que aprovechó las cámaras para agrader las gestiones, desatando la emoción de la influencer.

“Perdimos todo, pero nos vamos a levantar. Esto fue peor que un terremoto”, lamentó la mujer.

Por otra parte, calificó de “excelente” la ayuda de Naya Fácil y destacó que “le agradezco y le digo que el señor la va a bendecir. Porque usted no está aquí por un tema de fama, está aquí porque es persona y siente el dolor que sentimos nosotros”.

La emoción de Naya Fácil

Las palabras lograron emocionar a Naya Fácil, quien comentó que lo hacía porque “vengo de abajo también. Soy una persona que en su momento tampoco tuvo nada”.

”Vengo desde la probreza, son situaciones distintas, pero no puedo hacer como que este tipo de cosas no pasan en Chile”, reflexionó.

Luego se fundió en un abrazo con la mujer y le dio un alentador mensaje: ”Yo sé que ustedes se van a levantar, son personas fuertes y vamos a salir adelante”.