“Todavía puedo ayudar un poco más”: Naya Fácil compró baños químicos para los afectados por los incendios forestales - Chilevisión

La influencer lanzó un lapidario mensaje a las empresas y a los precios, tanto de baños químicos como de construcción, y se mostró indignada por la falta de ayuda en esta materia.

Este martes, Naya Fácil anunció que logró gestionar la compra de baños químicos para las víctimas de los incendios forestales que afectan a la zona sur del país.

La influencer arremetió con todo en contra del sector empresarial, a quienes expuso y criticó por no donar baños químicos, ni tampoco bajar los precios, tanto para este artículo como para materiales de construcción.

Naya Fácil compró baños químicos para la zona sur

En horas de la mañana, Naya mostró su indignación en Instagram y señaló: "¡Todavía están pidiendo baños químicos! ¡El baño es una necesidad, chiquillos!".

En esa misma línea, se sinceró y evidentemente emocionada, comentó: "Miro mi cuenta y digo p... la h...; todavía puedo ayudar un poco más, no estoy tranquila con la ayuda que dejé ayer".

La influencer buscó distintas alternativas junto a Sigrid, su hermana, quien le hizo ver que comprar baños químicos era la opción más sensata, aunque no pudiese llevar tanta cantidad como si los arrendara.

"Si arriendo los baños químicos, la gente en dos o cinco meses, lo que dure el arriendo, va a quedar sin baños nuevamente, así que prefiero comprarlos y que tengan baños hasta que puedan levantar su hogar", explicó.

Sin embargo, la búsqueda fue larga y tediosa, por lo que comentó que en grandes cadenas: "40 lucas un baño, 40 lucas. Una empresa que tiene más de mil millones de pesos y no son capaces de decir: 'Oye, nos ponemos con 10, empresarios c...'".

Finalmente, NayaFácil logró su objetivo y encontró una empresa a la que le pudo comprar la cantidad de baños químicos que necesitaba: "Dejemos de lado todo mi enojo, me voy a centrar en lo realmente importante, encontré lugar", y ahora está gestionando el traslado de ellos al sur.

Revisa las publicaciones de Instagram: