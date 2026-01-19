Naya Fácil llenó camión con ayuda por incendios en el sur: “Quise ponerme la mano en el bolsillo” - Chilevisión

La influencer sorprendió este domingo al gestionar una donación para los damnificados en la región del Biobío. "Cuando uno surge en la vida, hay que agradecer y ayudar a las otras personas", afirmó.

Naya Fácil sorprendió este domingo con una importante donación para los damnificados de los incendios forestales en la región del Biobío.

A través de Instagram, la influencer compartió todo el proceso para gestionar los productos con una distribuidora y el camión con que se trasladó a las zonas afectadas por las llamas.

A diferencia de otras ocasiones, esta vez la joven no pidió aportes de sus seguidores, sino que compró todo con dinero de su bolsillo.

"Muchos facilines me escribieron que hiciera una lucatón o una cuenta para ayudar. Pero mis facilines siempre apoyan a lo largo de Chile y esta vez quise ponerme la mano en el bolsillo yo", explicó en una historia.

En el registro, muestra cómo están llenando un camión con rampa con elementos esenciales para esta emergencia.

¿Cuál fue la donación de Naya Fácil por incendios en el sur?

"Estoy muy contenta. Ustedes saben que yo la pasé bien malito en la vida y dije: 'Cuando yo llegue a tener un poquito más de estabilidad, voy a ponerme la mano en el bolsillo'. Cuando uno surge en la vida, hay que agradecer y ayudar a las otras personas también", afirmó Naya sobre su gesto solidario.

En concreto, según informó en la misma red social, la donación de la influencer por los damnificados por incendios incluyó:

5.500 botellas de agua (con gas y sin gas).

750 bebidas.

408 bebidas isotónicas.

Comida para perros y gatos.

Productos de aseo personal, como toallitas húmedas.

La ayuda estaría dirigida, en primer lugar, a las personas afectadas en la localidad de Lirquén, en la región de Biobío. Sin embargo, no descartó dirigirse a otras zonas del país.