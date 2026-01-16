“Jamás le hicimos daño”: Supuesta mujer que robó a un pato en mall de Santiago contactó a Naya Fácil y pidió ayuda - Chilevisión

En el escrito, esta mujer asegura que nunca robaron al pato y solo lo trasladaron de lugar para que pudiese encontrar a su madre porque quería salir de la laguna y podía ser lastimado.

Este viernes, una mujer se contactó mediante correo electrónico con Naya Fácil y aseguró ser la mujer que protagoniza el video que se viralizó en las últimas horas, donde ocurre el robo un pato desde una laguna en un centro comercial capitalino.

En la misiva, esta persona que fue identificada como Daniela Barrera, cuenta su versión de los hechos y pide ayuda a Naya para poder eliminar el registro en redes sociales, dado que quien lo publicó es Sergio Narchi, expareja de la influencer.

¿Qué dijo la mujer a Naya Fácil?

Naya mostró el correo en sus historias de Instagram, donde la mujer señala: "Necesito un gran favor, soy seguidora tuya hace rato y sé que Sergio es tu ex. Él subió un vídeo el día de ayer en el que yo salgo con mi hija supuestamente llevándome un patito de una laguna, cosa que jamás fue así".

En esa misma línea, agregó: "El patito lo pillamos con mi hija muy alejado de la laguna, casi saliendo del mall, casi lo pisan y decidí tomarlo para que nada le pasara. Por mejor, lo llevamos a la laguna que tienen en el mall, pero el patito se quería salir de allí".

"Estuvimos un rato, pero él todo el tiempo intentaba salir de la laguna, así que decidí tomarlo de vuelta y llevarlo donde lo habíamos encontrado al principio. Así, quizás podía ver a su madre. En el vídeo se ve que mi hija lo lleva en su bolsillo, pero jamás le hicimos daño", aseguró Daniela.

Por otro lado, la mujer explicó que su hija mantuvo al patito en un bolsillo que tenía suficiente espacio para que estuviese ahí por unos minutos, en lo que lo trasladaban a otro lugar.

"Necesito la posibilidad de que alguien le diga a este tipo que se comunique conmigo, le hable, pero no tengo respuesta y, en verdad, todos los comentarios que han hecho hacia mi hija son bastante feos y duelen, duelen mucho", sentenció la mujer.

Además, agregó: "Por favor, necesito que borre el vídeo y deje de exponer a mi hija y a mi persona. Esto daña y lastima demasiado. Expuso mi rostro sin siquiera preguntarme algo".

Por su parte, Naya solo comentó: "Me llegó esto al correo. No entiendo", mientras que Sergio ha recibido una serie de críticas en redes sociales por no haber actuado en el momento en que grabó.

Revisa la publicación de Instagram: