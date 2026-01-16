 VIDEO | Registran insólito robo en mall de Santiago: Mujer se llevó a patito de laguna artificial - Chilevisión
16/01/2026 13:36

VIDEO | Registran insólito robo en mall de Santiago: Mujer se llevó a patito de laguna artificial

El hecho quedó al descubierto gracias a un video que capturó un creador de contenido en el que se aprecia a cómo una mujer, en compañía de una menor, saca al ave del estanque y lo oculta en sus pertenencias.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Un inusual hecho ocurrido en un centro comercial de Santiago se volvió viral en redes sociales, luego de que una mujer fuera captada robando un patito de un estanque

El registro fue captador por el creador de contenido Sergio Narchi, quien compartió el video en su cuenta de Instagram relatando lo ocurrido a vista de todos. 

En las imágenes se aprecia a una mujer junto a una menor a la orilla de una laguna artificial ubicada en la entrada del Mall Plaza Oeste

En un inicio pareciera que estuvieran disfrutando al aire libre, sin embargo cuando se acerca la cámara queda en evidencia que habían que tenía el ave en su mano, intentado ocultarta.

“Si no reaccione a hacer nada más que avisarle a un guardia y grabar la situación, es por que hoy en día, uno no sabe con qué tipo de persona se puede encontrar en la calle y cómo pueden reaccionar, ella no andaba sola, andaba con un tipo, y no voy a arriesgar mi integridad y la de mi hermana chica”, expresó el influencer.

En su relato, Narchi aseguró optó por no encarar directamente a la mujer y que en su lugar prefirió dar avisó a los guardias del recinto. 

“Si usted hubiera reaccionado diferente y hubiera increpado a la persona, felicidades por usted, pero yo cumplí con mi deber de informar a quien puede actuar y defenderse en caso de, con algún elemento de defensa…”, agregó. 

Mall identificó a mujer e inició investigación

Al ser consultados por CHV Noticias sobre lo ocurrido, desde Mall Plaza señalaron que todos sus centros urbanos cuenta con “un sistema de monitoreo y seguimiento constante lo que permite detectar cualquier comportamiento o situación anómala en las instalaciones”. 

En ese contexto, durante la jornada del jueves 15 de enero lograron captar el actuar de la mujer que estaba acompañada de una menor al momento de la sustracción del ejemplar. 

La persona ha sido debidamente identificada y se procederá a instruir la investigación y acciones que correspondan en este caso, que lamentamos y condenamos”, comentó el mall. 

En esa línea hicieron un llamado a los visitantes de sus centros comerciales a “no repetir conductas que ponen en riesgo su propia integridad y constituyen un daño a la flora y fauna de un espacio que construimos y cuidamos para el disfrute de todos nuestros visitantes”.

