Influencer que criticó viaje a Egipto acusó a Naya Fácil por exponer a su hijo: “Podría traer problemas legales” - Chilevisión

La influencer se enfrascó en una polémica con Belu Viaja luego de un intercambio de mensajes en redes sociales a raíz de su crítica al país africano. Sin embargo, ahora la creadora de contenido de viajes la acusó por exponer a su hijo.

Naya Fácil sigue enfrentando repercusiones tras la polémica que desató por su crítica a lo que vivió durante un recorrido por Egipto.

La influencer alertó a sus seguidores de las redes sociales luego de compartir una serie de registros de hombres que le hablaban en árabe e inglés y la incomodaron en su visita al país africano.

En paralelo se desató una controversia con creadores de contenido chilenos que salieron a entregar otras miradas sobre sus experiencias en Egipto, entre ellos como Belu Viaja.

“¡No le crean nada! Viajé sola con mi hijo y las pirámides no es lo ‘único’ que tiene”, escribió la influencer de viajes.

Eso despertó el enojo de la exreina del Festival de Viña del Mar, quien replicó en un duro mensaje: “Belu Viaja muestra el lado B de Egipto. Mira, tú no eres dueña de la verdad para venir a subir que no me crean nada y sé coherente con tus palabras, o te da miedo quedarte sin los canjes de viajes”.

Naya Fácil cuestionada por influencer

La polémica tomó un nuevo giro con la respuesta de Belu Viaja en sus historias de Instagram, en donde señaló con molestia que había perdido la paciencia debido a la exposición de su hijo.

“Oye, me están funando por los videos de Egipto que subí defendiendo al país. Qué lata, hueón, pero como dicen por ahí, el que tenga miedo a morir que no nazca. Está bien que me funen, lo acepto, pero subir dos pantallazos de un menor de edad, que es mi hijo, para funar a la madre, esa hueá no la acepto”, inició comentando.

Con respecto al menor, señaló que “yo puedo mostrar a mi hijo públicamente porque soy su madre, soy su representante legal, pero un tercero, si no tiene autorización, no puede hacerlo. Esa hueá acá en Chile es ilegal”.

“Más encima, expone a mi hijo como una funa para la madre. No sé si tú sabías, pero acá en Chile los niños tienen protección reforzada y si yo voy a la PDI mañana con los pantallazos que tú tienes en tus historias de mi hijo, eso podría traer problemas legales serios”, enfatizó.