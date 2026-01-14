 Influencer que criticó viaje a Egipto acusó a Naya Fácil por exponer a su hijo: “Podría traer problemas legales” - Chilevisión
Quiebre en el oficialismo: PS suspende participación en coalición por críticas del FA y PC a Ley Naín-Retamal Durante crisis de Gendarmería: Avanza en Congreso reforma para que sea parte del Ministerio de Seguridad "Cunde el desconcierto": Pdte. Boric reaccionó a la absolución de Claudio Crespo por caso Gustavo Gatica ¿Quién mató a Daniela Maluenda? Video exclusivo revelaría momento del disparo a joven madre en Cartagena ¿Senador o ministro? Controversia por posible llegada de Rodolfo Carter al gobierno de Kast
14/01/2026 09:41

Influencer que criticó viaje a Egipto acusó a Naya Fácil por exponer a su hijo: “Podría traer problemas legales”

La influencer se enfrascó en una polémica con Belu Viaja luego de un intercambio de mensajes en redes sociales a raíz de su crítica al país africano. Sin embargo, ahora la creadora de contenido de viajes la acusó por exponer a su hijo.

Publicado por CHV Noticias

Naya Fácil sigue enfrentando repercusiones tras la polémica que desató por su crítica a lo que vivió durante un recorrido por Egipto.

La influencer alertó a sus seguidores de las redes sociales luego de compartir una serie de registros de hombres que le hablaban en árabe e inglés y la incomodaron en su visita al país africano. 

En paralelo se desató una controversia con creadores de contenido chilenos que salieron a entregar otras miradas sobre sus experiencias en Egipto, entre ellos como Belu Viaja.

“¡No le crean nada! Viajé sola con mi hijo y las pirámides no es lo ‘único’ que tiene”, escribió la influencer de viajes. 

Eso despertó el enojo de la exreina del Festival de Viña del Mar, quien replicó en un duro mensaje: “Belu Viaja muestra el lado B de Egipto. Mira, tú no eres dueña de la verdad para venir a subir que no me crean nada y sé coherente con tus palabras, o te da miedo quedarte sin los canjes de viajes”.

Naya Fácil cuestionada por influencer

La polémica tomó un nuevo giro con la respuesta de Belu Viaja en sus historias de Instagram, en donde señaló con molestia que había perdido la paciencia debido a la exposición de su hijo.

“Oye, me están funando por los videos de Egipto que subí defendiendo al país. Qué lata, hueón, pero como dicen por ahí, el que tenga miedo a morir que no nazca. Está bien que me funen, lo acepto, pero subir dos pantallazos de un menor de edad, que es mi hijo, para funar a la madre, esa hueá no la acepto”, inició comentando. 

Con respecto al menor, señaló que yo puedo mostrar a mi hijo públicamente porque soy su madre, soy su representante legal, pero un tercero, si no tiene autorización, no puede hacerlo. Esa hueá acá en Chile es ilegal”.

Más encima, expone a mi hijo como una funa para la madre. No sé si tú sabías, pero acá en Chile los niños tienen protección reforzada y si yo voy a la PDI mañana con los pantallazos que tú tienes en tus historias de mi hijo, eso podría traer problemas legales serios”, enfatizó. 

Le rompieron el corazón a Rai Cerda: Integrante de Fiebre de Baile abandonó la competencia

La noticia tomó por sorpresa al competidor en vivo en el programa de baile de Chilevisión. Tras su presentación por el mejor de la semana, se tomó unos minutos para dedicarle emotivas palabras a su compañera.

14/01/2026

¿Quién mató a Daniela Maluenda? Video exclusivo revelaría momento del disparo a joven madre en Cartagena

Reportajes de CHV Noticias accedió a los registros de una cámara de seguridad que capturó el instante en que se investiga hubieran asesinaron a Daniela Maluenda, la mujer que murió cuando iba con su hijo de 3 años a bordo de un vehículo.

14/01/2026

