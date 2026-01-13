“No quiero volver nunca más”: Naya Fácil reaparece en redes sociales y expone EN VIVO a ciudadanos egipcios - Chilevisión

La influencer aseguró que ya había enfrentado a estos hombres por la forma en que se acercaban y la miraban, pero ellos no hicieron caso.

Este martes y tras dos días de inactividad en redes sociales, Naya Fácil reapareció y reveló las razones de su desaparición durante el viaje que realizó a Egipto.

La influencer mostró en vivo desde el aeropuerto cómo era abordada por ciudadanos egipcios y aunque aseguró que ya les había enfrentado, ellos persistieron.

¿Qué pasó con Naya Fácil?

"Por fin me voy, por fin me voy a Chile. Qué país más angustiante, qué ansiedad siento. Hoy día tenemos mucho que hablar, chiquillos", comenzó diciendo Naya.

En esa misma línea, aseguró que pudo conocer las pirámides e intentó mantenerse positiva, pero no funcionó: "Es por lo único que vine a este país y c... que lo he pasado mal (...) Estos c... me tienen chata, así son en este país h... todo el rato están encima de uno realmente es molesto, de verdad".

La influencer grabó a una serie de hombres que le hablaban en árabe, inglés e intentaban comunicarse con ella, a pesar de que la joven expresó su malestar y se veía visiblemente incómoda.

"Ya no doy más, en el mall me miran, en la calle igual, ahora en el aeropuerto, llevo media hora mirándolo feo y el c... me sigue mirando el cuerpo y eso que ando tapada hasta el cuello. Ya me cansaron, hombres c... machistas de este país, me superaron", comentó.

Por otro lado, la influencer se dio un tiempo de reflexionar con sus seguidores y precisó: "Perdón, pero ya estoy explotada. Estoy cansada, miran como si una fuese un pedazo de carne (...) Me tienen chata, ya le paré el carro, detesto estar acá, nunca me había sentido así en un país, me quiero solo ir".

"Necesito mi casa. Nunca un país me había hecho sentir tan incómoda, vulnerable, siento una angustia horrible", sentenció.

Minutos más tarde, Naya publicó fotografías de las pirámides de Egipto y escribió: "Hoy traté de ver el lado positivo de este país. Hay tanto que contar, hermosa las pirámides (...) pero hoy, después de conocer 20 países, conocí el primer país al cual no quiero volver nunca más".

"Esta vez conocí el primer país que me bajó mis energías al llegar y me produjo una ansiedad que hace mucho no sentía. Estos son viajes que solo quiero vivir una vez en mi vida", cerró.