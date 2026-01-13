 “Dejen las teorías y...”: Mejor amigo de Naya Fácil sale en su defensa tras críticas por ausencia en redes sociales - Chilevisión
13/01/2026 15:39

“Dejen las teorías y...”: Mejor amigo de Naya Fácil sale en su defensa tras críticas por ausencia en redes sociales

La influencer ha sido cuestionada por algunos internautas, quienes ponen en duda sus motivos para permanecer inactiva en redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, Theo Hernández, uno de los mejores amigos de Naya Fácil, alzó la voz en redes sociales y defendió a la influencer de las críticas que ha recibido por su ausencia en los últimos días.

Naya dejó de publicar contenido en Instagram el sábado pasado, después de manifestar que sentía miedo por la realidad que se vive en Egipto, lo que encendió las alarmas entre sus seguidores, sin embargo, Tomás Printemps confirmó que se encontraba bien, pero afectada por el choque cultural.

¿Qué dijo Theo Hernández?

Al respecto, los internautas criticaron a la influencer por señalar que Egipto solo tenía las pirámides para conocer y que era un lugar peligroso. Luego, se cuestionaron los motivos que tuvo para mantenerse inactiva en redes sociales.

Es por eso que Theo señaló en su cuenta de Instagram: "¡Ya basta! Las malas noticias son las primeras en saberse, dejen las teorías y conspiraciones".

En esa misma línea, agregó: "Todas las personas necesitan un respiro. Será lo único que diré".

Theo y Tomás son los únicos amigos de Naya que se han pronunciado respecto de este revuelo mediático y a pesar de la controversia, la influencer aún no reaparece en redes sociales; sin embargo, una de sus "facilinas" la grabó recorriendo Egipto en buen estado de salud.

Revisa la publicación de Instagram:

