EXCLUSIVA | “Está afectada”: Actualizan paradero y estado de salud de Naya Fácil tras ausencia en redes sociales - Chilevisión

Tomás Printemps, mejor amigo de Naya Fácil e integrante de The Ellas Show entregó todos los detalles sobre lo que ocurre con la influencer.

Este lunes en exclusiva con CHV Noticias, Tomás Printemps, mejor amigo de Naya Fácil, explicó qué está pasando con la influencer y por qué se ha mantenido inactiva en sus redes sociales.

Naya no publica contenido en ninguna de sus tres cuentas desde hace más de 24 horas, cuando reveló que no lo estaba pasando bien en Egipto y sentía miedo por la realidad que estaba viviendo allá.

¿Qué pasó con Naya Fácil?

"Está bien, pero es lo único que podemos decir", comenzó diciendo el mejor amigo de la influencer, quien dejó en claro que Naya está bien de salud y hablará pronto con sus "facilines".

El integrante de The Ellas Show comentó que se comunicó por última vez con la influencer durante la noche de este domingo, mientras que David Montoya aseguró que se había contactado con ella hace pocos minutos.

Sin embargo, ambos hicieron hincapié en que Naya no está pasando un buen momento emocional: "Eso fue lo que me contó, como que estaba en un país que era muy machista y le daba mucha lata porque ella no estaba disfrutando el viaje, porque al fin y al cabo tenía que salir a todos lados tapada, muerta de calor", señaló Tomás Printemps.

"Sí están bien (Naya y su hermana), está medio afectada, más que nada como psicológicamente por el ambiente allá, pero está bien", recalcó.

Además, a Naya le habría afectado profundamente la falta de señaléticas y dispositivos de control de tránsito. En ese sentido, tal como había contado en sus últimas historias de Instagram, habría estado a punto de presenciar más de 10 atropellos en un solo viaje.

"Está afectada por lo que le pasó, la gente allá, la cultura, el choque cultural, pero es más que nada eso", cerró Printemps, quien además dejó en claro que la influencer sigue en Egipto y podrá retornar sin problemas a nuestro país cuando su viaje termine.