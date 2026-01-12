No hay rastro de ella: Naya Fácil preocupa a sus seguidores tras llevar más de 24 horas incomunicada en Egipto - Chilevisión

La influencer dejó de publicar contenido en redes sociales desde el fin de semana, cuando confesó que sentía miedo por la realidad que se vive en Egipto.

Naya Fácil mantiene en vilo a sus seguidores en redes sociales, dado que ni ella, ni su hermana Sigrid han dado señales de vida en más de 24 horas, a pesar de que sus seguidores le han enviado cientos de mensajes.

La influencer dejó de publicar contenido en redes sociales este domingo en la mañana, cuando manifestó que su viaje a Egipto no fue el esperado y que incluso estuvo a punto de morir por un siniestro vial.

¿Qué pasó con Naya Fácil?

Naya Fácil vivió una compleja situación al llegar a Egipto, debido a la falta de señalización y control de tránsito, sumado a una serie de recintos que contaban con detector de metales en el país.

"Egipto es demasiado fuerte para mí, de verdad. Fue una hora que sentí todo el rato que me iba a morir. De verdad, manejan muy mal. De verdad tengo puras ganas de llorar", confesó la influencer en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, casi entre lágrimas, agregó: "¿Dónde ch... me vine a meter? Estoy como angustiada, tengo que andar todo el rato con miedo, con cuidado, y de verdad les quiero mostrar lo más lindo de Egipto".

"Quiero salir corriendo. No quiero estar encerrada en un hotel... me llama mucho la atención que tengo seguidoras que me dicen que quieren venir solas, no se puede venir solas, es peligroso", agregó.

Desde ese entonces, aunque aseguró que se quedaría en el hotel hasta el martes para conocer las pirámides de Giza, no ha vuelto a publicar contenido en ninguna de sus tres cuentas, a pesar de la cantidad de mensajes que sus seguidores le han escrito.

"Son las 12 de la noche en Egipto y hace 4 horas que no publicas ninguna historia, me preocupa. Confío en que estás descansando junto a Sigrita y que todo está bien", "Sube algo, me tienes preocupada", "Veo que no soy la única preocupada , espero que estés bien", son algunos de los comentarios que escribieron sus seguidores.

Finalmente, Tomás Printemps, su amigo, se pronunció en redes sociales y aseguró: "No sé de la Naya".