Registro inédito: Mamá de Mon Laferte rompió en llanto tras show de su hija en Viña 2026 - Chilevisión

Tras la entrega de la Gaviota de Platino a la cantautora viñamarina, Myriam Laferte, quien se encontraba en primera fila, se mostró visiblemente emocionada por el histórico espectáculo que ofreció su hija.

La madre de Mon Laferte, Myriam Laferte, se emocionó hasta las lágrimas durante la histórica presentación de su hija en la penúltima noche del Festival de Viña del Mar 2026.

En un inédito registro la mamá, quien vive junto a su familia en la Ciudad Jardín, aparece visiblemente conmovida por el arrollador éxito que cosechó la cantante en la Quinta Vergara.

El video publicado en Instagram por el periodista Camilo González fue grabado en las primeras filas del recinto, lugar donde estaba ubicada la mujer para tener una vista preferencial del espectáculo.

Al término del recital, Laferte ya había quedado inscrita para siempre en la historia del certamen: recibió no solo las gaviotas de Plata y Oro, sino también la preciada Gaviota de Platino.

Esto último, luego que la artista radicada en México cumpliera con todos los requisitos instaurados por el municipio de Viña: entre ellos, contar con 30 años de carrera y contar con un vínculo profundo con el festival.

Ya con todos sus trofeos en mano, Laferte se despidió del anfiteatro anotando uno de los momentos más memorables de esta edición. Su madre, consciente de ello, derramó lágrimas y apoyó en todo momento a la cantautora.

Mira el registro a continuación: