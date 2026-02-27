 Registro inédito: Mamá de Mon Laferte rompió en llanto tras show de su hija en Viña 2026 - Chilevisión
Minuto a minuto
Fuga en comisaría: Detenido escapó desde el interior de un calabozo en Las Condes Siete reos de Punta Peuco iniciaron huelga de hambre: Acusan malas condiciones y deterioro del recinto Tribunal rebaja medida cautelar de Daniel Jadue: Cumplirá arresto domiciliario nocturno El desempleo va al alza: Tasa de desocupación en Chile aumenta 8,3% en periodo noviembre-enero 2026 Municipalidad de Peñalolén desvincula a 22 funcionarios por uso irregular de licencias médicas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/02/2026 19:32

Registro inédito: Mamá de Mon Laferte rompió en llanto tras show de su hija en Viña 2026

Tras la entrega de la Gaviota de Platino a la cantautora viñamarina, Myriam Laferte, quien se encontraba en primera fila, se mostró visiblemente emocionada por el histórico espectáculo que ofreció su hija.

Publicado por CHV Noticias

La madre de Mon Laferte, Myriam Laferte, se emocionó hasta las lágrimas durante la histórica presentación de su hija en la penúltima noche del Festival de Viña del Mar 2026.

En un inédito registro la mamá, quien vive junto a su familia en la Ciudad Jardín, aparece visiblemente conmovida por el arrollador éxito que cosechó la cantante en la Quinta Vergara.

El video publicado en Instagram por el periodista Camilo González fue grabado en las primeras filas del recinto, lugar donde estaba ubicada la mujer para tener una vista preferencial del espectáculo.

Al término del recital, Laferte ya había quedado inscrita para siempre en la historia del certamen: recibió no solo las gaviotas de Plata y Oro, sino también la preciada Gaviota de Platino.

Esto último, luego que la artista radicada en México cumpliera con todos los requisitos instaurados por el municipio de Viña: entre ellos, contar con 30 años de carrera y contar con un vínculo profundo con el festival. 

Ya con todos sus trofeos en mano, Laferte se despidió del anfiteatro anotando uno de los momentos más memorables de esta edición. Su madre, consciente de ello, derramó lágrimas y apoyó en todo momento a la cantautora.

Mira el registro a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Beca Presidente de la República: Cómo postular y cuál es el monto del beneficio a estudiantes

Lo último

Lo más visto

“Apoyaste abiertamente...”: Excomandante en jefe de la Armada apuntó contra Mon Laferte tras Viña 2026

El almirante en retiro y excomandante en Jefe de la Armada, Edmundo González, primero felicitó a la cantautora por su espectáculo. Luego, en la misma publicación, recordó su apoyo a lo que el definió como "quiebre institucional".

27/02/2026

Nuevo pago del Aporte Familiar Permanente: Revisa con tu RUT si recibes el ex Bono Marzo el lunes

El beneficio monetario de $66.834 se pagará en tres fechas distintas. Conoce acá si eres beneficiario y cuáles son los requisitos para recibirlo esta semana.

27/02/2026

Camión explotó y se incendió al interior de la Ruta 5 en la comuna de San Bernardo

Los equipos de emergencia se encuentran trabajando en la zona y el tránsito se encuentra desviado.

27/02/2026

“Vas a llegar muy lejos”: Jaime Coloma rompió el silencio tras irónica evaluación a Mon Laferte en programa Rojo

Coloma se sinceró con Vasco Moulian en Contigo en la Mañana y le pidió que transmitiera un mensaje, luego de que Mon Laferte recibiera la gaviota de platino en Viña 2026.

27/02/2026