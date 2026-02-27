 Mon Laferte se convierte en hija ilustre de Viña del Mar: Reveló curioso dato de su inicio de carrera - Chilevisión
Minuto a minuto
Fuga en comisaría: Detenido escapó desde el interior de un calabozo en Las Condes Siete reos de Punta Peuco iniciaron huelga de hambre: Acusan malas condiciones y deterioro del recinto Tribunal rebaja medida cautelar de Daniel Jadue: Cumplirá arresto domiciliario nocturno El desempleo va al alza: Tasa de desocupación en Chile aumenta 8,3% en periodo noviembre-enero 2026 Municipalidad de Peñalolén desvincula a 22 funcionarios por uso irregular de licencias médicas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
27/02/2026 16:55

Mon Laferte se convierte en hija ilustre de Viña del Mar: Reveló curioso dato de su inicio de carrera

En una ceremonia en el Teatro Municipal de Viña del Mar, se nombró como hija ilustre a Mon Laferte, quien cantó tres canciones y dio un discurso. El reconocimiento fue hecho por la alcaldesa Macarena Ripamonti frente a 800 personas, entre ellas la madre y la hermana de la cantante, fanáticos y vecinos de Gómez Carreño, el barrio donde creció. En la oportunidad, la cantante compartió unas palabras en la que aludió a la Gaviota de Platino. Recordó que formalmente su primer trabajo como artista fue a los 13 años: Cantó en una campaña política para una diputada. 

Lo más visto

“Apoyaste abiertamente...”: Excomandante en jefe de la Armada apuntó contra Mon Laferte tras Viña 2026

El almirante en retiro y excomandante en Jefe de la Armada, Edmundo González, primero felicitó a la cantautora por su espectáculo. Luego, en la misma publicación, recordó su apoyo a lo que el definió como "quiebre institucional".

27/02/2026

Nuevo pago del Aporte Familiar Permanente: Revisa con tu RUT si recibes el ex Bono Marzo el lunes

El beneficio monetario de $66.834 se pagará en tres fechas distintas. Conoce acá si eres beneficiario y cuáles son los requisitos para recibirlo esta semana.

27/02/2026

Camión explotó y se incendió al interior de la Ruta 5 en la comuna de San Bernardo

Los equipos de emergencia se encuentran trabajando en la zona y el tránsito se encuentra desviado.

27/02/2026

“Vas a llegar muy lejos”: Jaime Coloma rompió el silencio tras irónica evaluación a Mon Laferte en programa Rojo

Coloma se sinceró con Vasco Moulian en Contigo en la Mañana y le pidió que transmitiera un mensaje, luego de que Mon Laferte recibiera la gaviota de platino en Viña 2026.

27/02/2026
Publicidad