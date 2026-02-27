Mon Laferte se convierte en hija ilustre de Viña del Mar: Reveló curioso dato de su inicio de carrera - Chilevisión

En una ceremonia en el Teatro Municipal de Viña del Mar, se nombró como hija ilustre a Mon Laferte, quien cantó tres canciones y dio un discurso. El reconocimiento fue hecho por la alcaldesa Macarena Ripamonti frente a 800 personas, entre ellas la madre y la hermana de la cantante, fanáticos y vecinos de Gómez Carreño, el barrio donde creció. En la oportunidad, la cantante compartió unas palabras en la que aludió a la Gaviota de Platino. Recordó que formalmente su primer trabajo como artista fue a los 13 años: Cantó en una campaña política para una diputada.