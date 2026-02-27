Tribunal rebaja medida cautelar de Daniel Jadue: Cumplirá arresto domiciliario nocturno - Chilevisión

Además, el exalcalde de Recoleta quedó con arraigo nacional.

Este viernes, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago acogió la petición de la defensa de Daniel Jadue (PC) y modificó sus medidas cautelares, decretando arresto domiciliario nocturno.

Durante casi un año y medio, el exalcalde de Recoleta mantuvo arresto domiciliario total en el marco de la investigación por su presunta participación en el caso Farmacias Populares, donde se determinará si es culpable o no por los delitos de fraude al fisco, estafa, cohecho y negociación incompatible.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Daniel Jadue cumplirá arresto domiciliario nocturno

El arresto domiciliario comprende el periodo de 22:00 a 06:00 horas, tendrá firma semanal y además se decretó arraigo nacional.

Al salir de la audiencia, el exedil sentenció: "Muy contento con el fallo, no había ninguna razón para sostener el arresto domiciliario total, así que muy conforme y muy agradecido de la Defensoría Penal".

En esa misma línea, agregó: "Hay mucha mala fe en muchas de las cosas que han pasado en esta causa. Hay que preguntarles a los abogados que están presos hoy día por corromper el sistema judicial".

Jadue arriesga más de 15 años de cárcel por los delitos que se le imputan y este próximo 9 de junio se realizará la audiencia de preparación de juicio oral.