Tribunal rebaja medida cautelar de Daniel Jadue: Cumplirá arresto domiciliario nocturno - Chilevisión

27/02/2026 13:10

Tribunal rebaja medida cautelar de Daniel Jadue: Cumplirá arresto domiciliario nocturno

Además, el exalcalde de Recoleta quedó con arraigo nacional.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago acogió la petición de la defensa de Daniel Jadue (PC) y modificó sus medidas cautelares, decretando arresto domiciliario nocturno.

Durante casi un año y medio, el exalcalde de Recoleta mantuvo arresto domiciliario total en el marco de la investigación por su presunta participación en el caso Farmacias Populares, donde se determinará si es culpable o no por los delitos de fraude al fisco, estafa, cohecho y negociación incompatible.

Daniel Jadue cumplirá arresto domiciliario nocturno

El arresto domiciliario comprende el periodo de 22:00 a 06:00 horas, tendrá firma semanal y además se decretó arraigo nacional.

Al salir de la audiencia, el exedil sentenció: "Muy contento con el fallo, no había ninguna razón para sostener el arresto domiciliario total, así que muy conforme y muy agradecido de la Defensoría Penal".

En esa misma línea, agregó: "Hay mucha mala fe en muchas de las cosas que han pasado en esta causa. Hay que preguntarles a los abogados que están presos hoy día por corromper el sistema judicial".

Jadue arriesga más de 15 años de cárcel por los delitos que se le imputan y este próximo 9 de junio se realizará la audiencia de preparación de juicio oral.

