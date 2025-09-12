 Tricel inhabilita candidatura de Daniel Jadue a diputado - Chilevisión
12/09/2025 19:06

Tricel inhabilita candidatura de Daniel Jadue a diputado

El exalcalde de Recoleta no podrá seguir adelante con su candidatura a diputado por el distrito 9.

Publicado por Gabriela Sambuceti

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) dio a conocer este viernes que rechazó la candidatura a diputado de Daniel Jadue (PC) a raíz de la apelación presentada por Renovación Nacional para “impugnar” su postulación.

Pese a que en un inicio el Segundo Tribunal de la región Metropolitana autorizó la candidatura del exalcade de Recoleta, el abogado de RN, Marcelo Brunet acudió al Tricel para apelar en contra de la decisión.

En ese contexto, el organismo señaló que “se revoca la sentencia apelada de tres de septiembre de dos mil veinticinco, escrita a fojas 137 y siguientes (TCE) y, en su lugar se declara que se acoge la reclamación interpuesta por don Marcelo Alejandro Brunet Bruce y, en consecuencia, se dispone excluir del Padrón Electoral Auditado, a don Óscar Daniel Jadue Jadue".

Quienes votaron a favor de la apelación para excluir a Jadue del padrón fueron las ministras María Cristina Gajardo, Adelita Ravanales y Katherine Martínez, mientras que los ministros Mauricio Silva y Gabriel Ascencio votaron en contra.

Con este fallo, el otrora jefe comunal no podrá seguir adelante con su candidatura, puesto que uno de los requisitos para ser diputado es tener intacto el derecho a sufragio, atribución que verá suspendida tras la determinación del Tricel.

