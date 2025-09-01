Tras nómina del Servel: Los candidatos que enfrentan procesos judiciales y buscan cupo en el Congreso - Chilevisión

El organismo publicó la nómina de candidaturas que fueron aceptadas y rechazadas para competir en la Cámara de Diputados y el Senado. En el listado, tres postulantes que enfrentan procesos podrán estar en las papeletas.

El Servicio Electoral (Servel) dio a conocer este lunes la nómina final de candidaturas que podrán competir en la Cámara de Diputados y el Senado, en el marco de las próximas elecciones de noviembre.

En total 43 candidaturas a diputadas y diputados y otras tres senatoriales fueron rechazadas por no cumplir con algún punto de las exigencias que dicta la ley.

Sin embargo, el listado sí contempla el caso de tres candidatos que fueron aceptados al cumplir con las formalidades requeridas, pero que también enfrentan procesos judiciales actualmente en curso.

Daniel Jadue (Partido Comunista)

El 3° Juzgado de Garantía de Santiago confirmó la semana pasada la calidad de “acusado” que tiene el postulante de un cupo por el distrito 9 en la investigación por supuestas irregularidades en la Asociación Chilena de Farmacias Populares.

La Fiscalía acusó al exjefe comunal por fraude al fisco, pidiendo 12 años de presidio; estafa, solicitando 3 años y un día de presidio menor; cohecho, exigiendo 820 días de reclusión menor, y concursal, pidiendo 541 días de presidio menor.

Para armar la lista publicada este lunes, el Servel considera los antecedentes que están a su disposición al 18 de agosto, el caso de Jadue quedó fuera de plazo. Ante esto, en los próximos días podría cambiar su futuro electoral.

Francisco Pulgar (Independiente)

El diputado independiente busca la reelección por el distrito 17, en la región del Maule. En diciembre de 2024 la Corte Suprema declaró su desafuero en el marco de una investigación por violación y abuso sexual reiterados que habría cometido contra una menor de edad en 2014.

En febrero de este año el legislador independiente había quedado en prisión preventiva pero en marzo consiguió el arresto domiciliario total, mismo que fue revertido apenas un día después, volviendo a la cárcel.

A mediados de junio nuevamente cambió la medida cautelar y obtuvo el arresto domiciliario total. Pulgar pudo inscribir su candidatura ante el Servel debido a que todavía no ha sido acusado formalmente por el Ministerio Público.

Miguel Ángel Calisto (Independiente)

Calisto, quien busca la reelección en el distrito 27, en la región de Aysén, obtuvo el desafuero mientras era integrante de la bancada conformada por Demócratas, Amarillos e Independientes.

La medida judicial fue adoptada en el contexto de una investigación por un presunto fraude al Fisco, impulsada por una querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

En concreto, el Ministerio Público cuestionó la contratación de Carla Graf como asesora del diputado, debido a la falta de documentos que respalden la ejecución real de los servicios prestados, así como la justificación de los honorarios mensuales crecientes que recibió.

En los tres casos mencionados, su futuro electoral podría cambiar durante los próximos días.