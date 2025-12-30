Angelo Pierattini estaría en coma inducido: Músico chileno en estado grave tras sufrir accidente - Chilevisión

El músico chileno, conocido por su carrera solista y rol en la banda Weichafe, se encuentra hospitalizado tras un accidente automovilístico en la ruta 68.

Este martes se dio a conocer que el reconocido músico chileno Angelo Pierattini se encuentra en estado de gravedad tras sufrir un accidente automovilístico.

Según reportó su círculo cercano a La Tercera, el hecho ocurrió durante la tarde del lunes en la ruta 68, cuando fue impactado por otro vehículo.

Lo que se sabe del estado de Angelo Pierattini

El mismo medio detalló que el destacado artista estaría en coma inducido, con el objetivo de ir desinflamando un hematoma producto de una fractura en la cabeza.

Además, sufrió fracturas en cuatro costillas y complicaciones en los pulmones. Las próximas 48 horas serían clave para su estado de salud.

A través de redes sociales, colegas cercanos a Pierratini han pedido oraciones para su pronta recuperación.

Por ejemplo, el cantautor Nano Stern afirmó en su cuenta de Instagram: "Ayudemos, aunque sea a la distancia, al enorme Pierattini a recuperarse del accidente que sufrió ayer. Te queremos mucho y tú más que nadie eres un luchador".

¿Quién es Angelo Pierattini?

Ángelo Pierattini es un músico, productor y compositor chileno con una destacada trayectoria en la escena del rock nacional.

Reconocido por su trabajo como guitarrista y voz de la banda Weichafe, fue una figura clave del resurgimiento del rock chileno a fines de los años 90 y comienzos de los 2000.

Tras un receso de Weichafe, Pierattini consolidó una carrera solista en la que ha profundizado una propuesta más personal e introspectiva.

A lo largo de los años también ha desarrollado un rol relevante como productor musical, colaborando con diversos proyectos y artistas de la escena independiente chilena.