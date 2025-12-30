 Fiscalía solicita 23 años de cárcel para Cathy Barriga por delitos de corrupción en Maipú - Chilevisión
Minuto a minuto
“Tuvieron mucho tiempo”: El relato de locatario que fue víctima de saqueo en centro comercial Sufrió ACV en medio de emergencia: Quién era el comandante de Bomberos fallecido en Litueche EXCLUSIVO | Conocido productor musical cumple prisión preventiva tras ser denunciado por secuestro EXCLUSIVO | “Yo lo maté”: El audio en que líder del Tren de Aragua reconoce crimen de Ronald Ojeda Contraloría detectó que más de 7 mil faenas mineras no han sido fiscalizadas en más de dos años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
30/12/2025 15:34

Fiscalía solicita 23 años de cárcel para Cathy Barriga por delitos de corrupción en Maipú

Tras dos años, el Ministerio Público cerró la investigación presentó una acusación por cuatro delitos de corrupción en contra de la exedil por hechos ocurridos durante su administración.

Publicado por Fernanda Valdenegro

La Fiscalía Regional Oriente anunció el cierre de la investigación en contra de la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga este martes.

El ente persecutor informó que, tras dos años de investigación, solicitó la apertura de un juicio oral.

El Ministerio Público presentó una acusación por cuatro delitos de corrupción:

  • Fraude al fisco
  • Falsificación de instrumento público
  • Malversación de caudales públicos
  • Negociación incompatible

La exedil se encuentra investigada por hechos de corrupción que habrían ocurrido durante su administración en la municipalidad de Maipú, durante el periodo 2016-2021.

Cathy Barriga arriesga 23 años de cárcel

Por la acusación que presentó Fiscalía tras la investigación, Cathy Barriga arriesga más de 23 años de cárcel

Se pedirán 10 años de presidio mayor por el delito de fraude al fisco; otros 7 años de presidio mayor por falsificación de instrumentos públicos y uso de instrumento público falsificado.

Además, otros 5 años por delitos reiterados de malversación de caudales públicos; y 541 días de reclusión menor por el delito de negociación incompatible.

Publicidad

Destacamos

Noticias

El primer Año Nuevo sin Tommy Rey: El legado popular e íntimo contado por su familia

Lo último

Lo más visto

EXCLUSIVO | “Yo lo maté”: El audio en que líder del Tren de Aragua reconoce crimen de Ronald Ojeda

CHV Noticias tuvo acceso exclusivo a una conversación telefónica en la que Alfredo Henríquez Pineda, apodado como Gordo Álex, reconoce ser el autor material del homicidio.

30/12/2025

¿Era verdad? Rosario Bravo rompió el silencio por supuestas restricciones que le puso Daniel Fuenzalida

La enfermera de profesión conversó con Plan Perfecto y entregó su apoyo a su esposo, el médico Carlos Caorsi, quien se sumó a la polémica tras varios meses sin entregar declaraciones sobre el entramado con el animador.

30/12/2025

Asados, cervezas y contenidos para adultos: Los otros videos grabados en cárceles de Chile

Un equipo de Reportajes de CHV Noticias recopiló una serie de registros publicados en plataformas como TikTok que evidencian las celebraciones de internos en diversos penales del país.

30/12/2025

FOTOS | “Mi princesa”: Alexis Sánchez compartió primeras imágenes con su hija y Alexandra Litvinova

El futbolista publicó un tierno mensaje dedicado a su nueva etapa como padre. "Dios y la vida me regala momentos y personas para quedarse y ser parte de mi vida", afirmó en Instagram.

30/12/2025
Publicidad