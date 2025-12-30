Fiscalía solicita 23 años de cárcel para Cathy Barriga por delitos de corrupción en Maipú - Chilevisión

La Fiscalía Regional Oriente anunció el cierre de la investigación en contra de la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga este martes.

El ente persecutor informó que, tras dos años de investigación, solicitó la apertura de un juicio oral.

El Ministerio Público presentó una acusación por cuatro delitos de corrupción:

Fraude al fisco

Falsificación de instrumento público

Malversación de caudales públicos

Negociación incompatible

La exedil se encuentra investigada por hechos de corrupción que habrían ocurrido durante su administración en la municipalidad de Maipú, durante el periodo 2016-2021.

Cathy Barriga arriesga 23 años de cárcel

Por la acusación que presentó Fiscalía tras la investigación, Cathy Barriga arriesga más de 23 años de cárcel.

Se pedirán 10 años de presidio mayor por el delito de fraude al fisco; otros 7 años de presidio mayor por falsificación de instrumentos públicos y uso de instrumento público falsificado.

Además, otros 5 años por delitos reiterados de malversación de caudales públicos; y 541 días de reclusión menor por el delito de negociación incompatible.