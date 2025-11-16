“¡De qué está hablando!”: El tenso momento de Cathy Barriga tras regalar galletas a vocales de mesa - Chilevisión

Sin compañía habitual de su esposo, Joaquín Lavín León, la exalcaldesa de Maipú arribó a su local de votación y protagonizó un polémico momento con el delegado del recinto.
La exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga protagonizó un tenso momento en su llegada a votar al Complejo Educacional Alberto Widmer este domingo en las elecciones presidenciales y parlamentarias.
Sin la habitual compañía de su esposo, el desaforado diputado Joaquín Lavín, Barriga arribó sola al establecimiento de la comuna de Maipú para emitir su sufragio.
Sin embargo, vivió una particular situación cuando intentó regalar una bandeja de galletas para los vocales de mesa.
El delegado del local la frenó en seco y le advirtió: "No las pueden recibir porque te puedo acusar de cohecho".
"¡De qué está hablando, señor! Son unas galletas y son ricas", respondió la exjefa comunal, quien terminó por obsequiar el producto a la prensa.
En su salida del colegio, Barriga afirmó que "a veces el criterio se aplica mal, pero son galletas para personas que van a estar trabajando".