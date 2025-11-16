“¡De qué está hablando!”: El tenso momento de Cathy Barriga tras regalar galletas a vocales de mesa - Chilevisión

La exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga protagonizó un tenso momento en su llegada a votar al Complejo Educacional Alberto Widmer este domingo en las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Sin la habitual compañía de su esposo, el desaforado diputado Joaquín Lavín, Barriga arribó sola al establecimiento de la comuna de Maipú para emitir su sufragio.

Sin embargo, vivió una particular situación cuando intentó regalar una bandeja de galletas para los vocales de mesa.

Tenso momento de Cathy Barriga en Elecciones 2025

El delegado del local la frenó en seco y le advirtió: "No las pueden recibir porque te puedo acusar de cohecho".

"¡De qué está hablando, señor! Son unas galletas y son ricas", respondió la exjefa comunal, quien terminó por obsequiar el producto a la prensa.

En su salida del colegio, Barriga afirmó que "a veces el criterio se aplica mal, pero son galletas para personas que van a estar trabajando".