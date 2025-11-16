 Resultados preliminares: Revisa cómo va el voto chileno en el extranjero para las Elecciones 2025 - Chilevisión
16/11/2025 14:34

Resultados preliminares: Revisa cómo va el voto chileno en el extranjero para las Elecciones 2025

Se conocen los primeros resultados del voto chileno en el exterior, donde los países ubicados en Oceanía son tradicionalmente los primeros en cerrar sus mesas.

Conforme avanza la jornada de las elecciones presidenciales de Chile 2025 este domingo 16 de noviembre, se conocen los primeros resultados del voto chileno en el extranjero y los países ubicados en Oceanía son tradicionalmente los primeros en cerrar sus mesas.

En esta oportunidad, Nueva Zelanda entregó las primeras cifras oficiales, mostrando una clara ventaja para la candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, quien obtuvo el 55% de las preferencias.

En tanto, Evelyn Matthei (Chile Vamos) se impuso en países como China y Filipinas, y José Antonio Kast (Partido Republicano) lideró las preferencias en Malasia.

¿Cómo votaron los chilenos en Nueva Zelanda?

Según datos preliminares recogidos tras el cierre de mesas, la distribución de preferencias quedó de la siguiente manera:

  • Jeannette Jara: 653
  • Johannes Kaiser: 166
  • José Antonio Kast: 123
  • Evelyn Matthei: 112
  • Franco Parisi: 83
  • Harold Mayne-Nicholls: 27
  • Marco Enríquez-Ominami: 11
  • Eduardo Artés: 9

Resultados preliminares en Australia

  • Jeanette Jara: 859
  • Johannes Kaiser: 322
  • José Antonio Kast: 299
  • Evelyn Matthei: 268
  • Franco Parisi: 91
  • Harold Mayne-Nicholls: 64
  • Marco Enríquez-Ominami: 32
  • Eduardo Artés: 25

Resultados preliminares en Japón

  • Jeannette Jara: 104
  • Evelyn Matthei: 40
  • Johannes Kaiser: 29
  • José Antonio Kast: 25
  • Franco Parisi: 13
  • Harold Mayne-Nicholls: 7
  • Eduardo Artés: 5
  • Marco Enríquez-Ominami: 2

Resultados preliminares en Malasia

  • José Antonio Kast: 7
  • Evelyn Matthei: 6
  • Jeannette Jara: 3
  • Johannes Kaiser: 1
  • Marco Enríquez-Ominami: 0
  • Franco Parisi: 0
  • Marco Enríquez-Ominami: 0
  • Harold Mayne-Nicholls: 0
  • Eduardo Artés: 0

Resultados preliminares en China

  • Evelyn Matthei: 49
  • Jeannette Jara: 36
  • Johannes Kaiser: 27
  • José Antonio Kast: 31
  • Marco Enríquez-Ominami: 2
  • Franco Parisi: 3
  • Harold Mayne-Nicholls: 3
  • Eduardo Artés: 4

Resultados preliminares en Filipinas

  • Evelyn Matthei: 5
  • Jeannette Jara: 3
  • José Antonio Kast: 2
  • Franco Parisi: 1
  • Johannes Kaiser: 1
  • Harold Mayne-Nicholls: 1
  • Marco Enríquez-Ominami: 0
  • Eduardo Artés: 0

Resultados preliminares en Corea del Sur

  • Jeannette Jara: 73
  • José Antonio Kast: 21
  • Evelyn Matthei: 18
  • Johannes Kaiser: 7
  • Eduardo Artés: 4
  • Harold Mayne-Nicholls: 4
  • Franco Parisi: 2
  • Marco Enríquez-Ominami: 1
